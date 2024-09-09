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Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира - РИА Новости, 09.09.2024
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Культура
 
23:36 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/orkestr-1971715683.html
Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира
Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира - РИА Новости, 09.09.2024
Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира
Оркестр Большого театра под руководством дирижера Валерия Гергиева исполнил увертюру "1812 год" Петра Чайковского на церемонии вручения Первой международной... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T23:36
2024-09-09T23:36
культура
россия
лев толстой (писатель)
валерий гергиев
петр чайковский
большой театр
африканский союз
российское историческое общество
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оркестр Большого театра под руководством дирижера Валерия Гергиева исполнил увертюру "1812 год" Петра Чайковского на церемонии вручения Первой международной премии мира имени Льва Толстого, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в Большом театре впервые проходит вручение Международной премии мира имени Льва Толстого. После вручения премии Африканскому союзу на сцене появился оркестр Большого театра под руководством народного артиста РФ, маэстро Валерия Гергиева. Музыканты исполнили торжественную увертюру "1812 год" - оркестровое произведение композитора Петра Чайковского в память о победе России в Отечественной войне 1812 года. После в исполнении оркестра Большого театра прозвучала кантата Чайковского "Москва". Солистам выступили меццо-сопрано Алиса Черташ и баритон Эльчин Азизов. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учреждён 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Лауреаты получают диплом и именную медаль из чистого золота весом 250 грамм. Церемония вручения будет проходить ежегодно 9 сентября - в день рождения великого русского писателя.
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россия, лев толстой (писатель), валерий гергиев, петр чайковский, большой театр, африканский союз, российское историческое общество
Культура, Россия, Лев Толстой (писатель), Валерий Гергиев, Петр Чайковский, Большой театр, Африканский союз, Российское историческое общество
Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира

Оркестр Большого театра исполнил увертюру "1812 год" Чайковского на Премии мира

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра России
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Большого театра России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оркестр Большого театра под руководством дирижера Валерия Гергиева исполнил увертюру "1812 год" Петра Чайковского на церемонии вручения Первой международной премии мира имени Льва Толстого, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в Большом театре впервые проходит вручение Международной премии мира имени Льва Толстого.
После вручения премии Африканскому союзу на сцене появился оркестр Большого театра под руководством народного артиста РФ, маэстро Валерия Гергиева. Музыканты исполнили торжественную увертюру "1812 год" - оркестровое произведение композитора Петра Чайковского в память о победе России в Отечественной войне 1812 года.
После в исполнении оркестра Большого театра прозвучала кантата Чайковского "Москва". Солистам выступили меццо-сопрано Алиса Черташ и баритон Эльчин Азизов.
Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учреждён 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Лауреаты получают диплом и именную медаль из чистого золота весом 250 грамм. Церемония вручения будет проходить ежегодно 9 сентября - в день рождения великого русского писателя.
Лев Толстой - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Первую премию мира имени Льва Толстого присудили Африканскому союзу
Вчера, 23:30
 
КультураРоссияЛев Толстой (писатель)Валерий ГергиевПетр ЧайковскийБольшой театрАфриканский союзРоссийское историческое общество
 
 
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