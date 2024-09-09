https://ria.ru/20240909/orkestr-1971715683.html

Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира

Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира - РИА Новости, 09.09.2024

Оркестр Большого театра исполнил увертюру на церемонии вручения Премии мира

Оркестр Большого театра под руководством дирижера Валерия Гергиева исполнил увертюру "1812 год" Петра Чайковского на церемонии вручения Первой международной... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T23:36

2024-09-09T23:36

2024-09-09T23:36

культура

россия

лев толстой (писатель)

валерий гергиев

петр чайковский

большой театр

африканский союз

российское историческое общество

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Оркестр Большого театра под руководством дирижера Валерия Гергиева исполнил увертюру "1812 год" Петра Чайковского на церемонии вручения Первой международной премии мира имени Льва Толстого, передает корреспондент РИА Новости. В понедельник в Большом театре впервые проходит вручение Международной премии мира имени Льва Толстого. После вручения премии Африканскому союзу на сцене появился оркестр Большого театра под руководством народного артиста РФ, маэстро Валерия Гергиева. Музыканты исполнили торжественную увертюру "1812 год" - оркестровое произведение композитора Петра Чайковского в память о победе России в Отечественной войне 1812 года. После в исполнении оркестра Большого театра прозвучала кантата Чайковского "Москва". Солистам выступили меццо-сопрано Алиса Черташ и баритон Эльчин Азизов. Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого был учреждён 22 июня 2022 года Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Российским Фондом мира. Премия присуждается за выдающиеся заслуги в предотвращении войны, строительстве многополярного и ненасильственного мира и активную миротворческую деятельность. Лауреаты получают диплом и именную медаль из чистого золота весом 250 грамм. Церемония вручения будет проходить ежегодно 9 сентября - в день рождения великого русского писателя.

https://ria.ru/20240909/premiya-1971714322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, лев толстой (писатель), валерий гергиев, петр чайковский, большой театр, африканский союз, российское историческое общество