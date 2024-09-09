https://ria.ru/20240909/opros-1971550928.html

Опрос: около 73% россиян знают о национальных проектах

Опрос: около 73% россиян знают о национальных проектах - РИА Новости, 09.09.2024

Опрос: около 73% россиян знают о национальных проектах

Информированность россиян о национальных проектах за последний год выросла, порядка 73% опрошенных знают о их реализации, сообщает пресс-служба АНО... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:11

2024-09-09T11:11

2024-09-09T11:11

россия

нацпроекты

вциом

ано "национальные приоритеты"

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Информированность россиян о национальных проектах за последний год выросла, порядка 73% опрошенных знают о их реализации, сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты" со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, в результатах опросах говорится, что информированность в стране о нацпроектах за последний год ощутимо возросла: в среднем о них известно 73% сограждан, что на 9 процентных пунктов выше в сравнении с июнем 2023 года. Самыми известными стали национальные проекты "Демография" и "Здравоохранение" (по 76%), "Малое и среднее предпринимательство" и "Образование" (по 74%). Также в списке наиболее известных национальных проектов: "Безопасные качественные дороги" (72%). Самой заметной мерой национальных проектов стал материнский капитал, о нем знает абсолютное большинство россиян (99%). В число наиболее знакомых для опрошенных мер также вошли: диспансеризация населения – 92%, семейная ипотека – 90%, раздельный сбор и переработка мусора; благоустройство городской среды; перевод социально значимых госуслуг в электронную форму (по 89%), расселение аварийного жилья (87%), ежемесячные выплаты на детей до трех лет (86%), ремонт и строительство дорог (85%), уточняется на сайте ВЦИОМ. Кроме того, в ходе опросов были выявлены и наиболее позитивные перемены для людей, которые происходят в результате реализации национальных проектов: выросло количество онлайн-сервисов в сфере госуслуг – 89%; благоустраивается городская среда: появляются новые детские и спортивные площадки, парки, скверы, набережные – 88%; стало больше разнообразных туристических предложений и понятной информации о местах, которые можно посетить, и туристических услугах (по 80%). Также, согласно результатам опросов, наибольший рост известности за год произошел у портала Путешествуем.рф (до 53%), развития БАМа и Транссиба (до 67%), строительства высокоскоростной магистрали М12 "Восток": Москва–Казань– Екатеринбург (до 79%). В опросе через телефонное интервью приняли участие 5,2 тысячи человек в возрасте от 18 лет с 7 по 16 августа 2024 года.

https://ria.ru/20240715/natsproekt-1959329529.html

https://ria.ru/20240807/soobschestvo-1964598764.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, нацпроекты, вциом, ано "национальные приоритеты"