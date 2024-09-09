https://ria.ru/20240909/oon-1971565836.html
В ООН заявили о тревожном регрессе в вопросах гендерного равенства
В ООН заявили о тревожном регрессе в вопросах гендерного равенства - РИА Новости, 09.09.2024
В ООН заявили о тревожном регрессе в вопросах гендерного равенства
Во всем мире наблюдается тревожный регресс в вопросах гендерного равенства, ненависть и женоненавистничество почти нормализовались, заявил на открытии 57-й... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:45
2024-09-09T11:45
2024-09-09T11:50
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ЖЕНЕВА, 9 сен – РИА Новости. Во всем мире наблюдается тревожный регресс в вопросах гендерного равенства, ненависть и женоненавистничество почти нормализовались, заявил на открытии 57-й сессии Совета ООН по правам человека Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Несмотря на некоторые важные достижения, спустя 30 лет после принятия всеобщих обязательств в области прав женщин в Пекине, тень патриархата все еще нависает над нами. Мы наблюдаем тревожный регресс в вопросах гендерного равенства, которые, как нам казалось, были решены много лет назад. В своих самых крайних проявлениях, например, в Афганистане, отвратительные законы и политика фактически вытесняют женщин из общественной жизни", - сказал он. Тюрк добавил, что в мире ненависть и женоненавистничество "почти нормализованы", и в большинстве регионов мира уровень бедности среди женщин выше, чем у мужчин. "Насилие по признаку пола, в том числе насилие со стороны интимного партнера, чрезвычайно распространено и остается в значительной степени скрытым. Правосудие в отношении жертв и усилия по профилактике крайне неэффективные, что явно противоречит обещанию, что "все люди рождаются свободными и равными", - добавил верховный комиссар ООН.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пекин, афганистан, оон
В мире, Пекин, Афганистан, ООН
В ООН заявили о тревожном регрессе в вопросах гендерного равенства
Тюрк: в мире наблюдается тревожный регресс в вопросах гендерного равенства
ЖЕНЕВА, 9 сен – РИА Новости. Во всем мире наблюдается тревожный регресс в вопросах гендерного равенства, ненависть и женоненавистничество почти нормализовались, заявил на открытии 57-й сессии Совета ООН по правам человека Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
"Несмотря на некоторые важные достижения, спустя 30 лет после принятия всеобщих обязательств в области прав женщин в Пекине
, тень патриархата все еще нависает над нами. Мы наблюдаем тревожный регресс в вопросах гендерного равенства, которые, как нам казалось, были решены много лет назад. В своих самых крайних проявлениях, например, в Афганистане
, отвратительные законы и политика фактически вытесняют женщин из общественной жизни", - сказал он.
Тюрк добавил, что в мире ненависть и женоненавистничество "почти нормализованы", и в большинстве регионов мира уровень бедности среди женщин выше, чем у мужчин.
"Насилие по признаку пола, в том числе насилие со стороны интимного партнера, чрезвычайно распространено и остается в значительной степени скрытым. Правосудие в отношении жертв и усилия по профилактике крайне неэффективные, что явно противоречит обещанию, что "все люди рождаются свободными и равными", - добавил верховный комиссар ООН.