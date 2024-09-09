https://ria.ru/20240909/oon-1971565836.html

В ООН заявили о тревожном регрессе в вопросах гендерного равенства

В ООН заявили о тревожном регрессе в вопросах гендерного равенства - РИА Новости, 09.09.2024

В ООН заявили о тревожном регрессе в вопросах гендерного равенства

Во всем мире наблюдается тревожный регресс в вопросах гендерного равенства, ненависть и женоненавистничество почти нормализовались, заявил на открытии 57-й... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:45

2024-09-09T11:45

2024-09-09T11:50

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ЖЕНЕВА, 9 сен – РИА Новости. Во всем мире наблюдается тревожный регресс в вопросах гендерного равенства, ненависть и женоненавистничество почти нормализовались, заявил на открытии 57-й сессии Совета ООН по правам человека Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. "Несмотря на некоторые важные достижения, спустя 30 лет после принятия всеобщих обязательств в области прав женщин в Пекине, тень патриархата все еще нависает над нами. Мы наблюдаем тревожный регресс в вопросах гендерного равенства, которые, как нам казалось, были решены много лет назад. В своих самых крайних проявлениях, например, в Афганистане, отвратительные законы и политика фактически вытесняют женщин из общественной жизни", - сказал он. Тюрк добавил, что в мире ненависть и женоненавистничество "почти нормализованы", и в большинстве регионов мира уровень бедности среди женщин выше, чем у мужчин. "Насилие по признаку пола, в том числе насилие со стороны интимного партнера, чрезвычайно распространено и остается в значительной степени скрытым. Правосудие в отношении жертв и усилия по профилактике крайне неэффективные, что явно противоречит обещанию, что "все люди рождаются свободными и равными", - добавил верховный комиссар ООН.

https://ria.ru/20240903/zhenschiny-1970128849.html

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афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, пекин, афганистан, оон