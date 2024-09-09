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"Игры кончились". В Финляндии рассказали, на кого ведется охота в зоне СВО
"Игры кончились". В Финляндии рассказали, на кого ведется охота в зоне СВО - РИА Новости, 09.09.2024
"Игры кончились". В Финляндии рассказали, на кого ведется охота в зоне СВО
Западные специалисты на Украине стали целью охоты российских военных, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:21
2024-09-09T10:21
2024-09-09T10:21
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Западные специалисты на Украине стали целью охоты российских военных, заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X."Игры кончились, судя по всему. Россия, похоже, ведет безжалостную охоту на иностранных специалистов на Украине", — прокомментировал эксперт об ударе по наемникам в пригороде Харькова.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев 6 сентября сообщил, что российские войска нанесли удар по пригороду Харькова, куда прибыло много иностранных наемников и техники.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, украина, харьков, финляндия, дмитрий песков, сергей лебедев, вооруженные силы украины, политика
В мире, Украина, Харьков, Финляндия, Дмитрий Песков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Политика
"Игры кончились". В Финляндии рассказали, на кого ведется охота в зоне СВО
Профессор Малинен: западные специалисты на Украине стали целью России