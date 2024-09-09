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В Сочи вынесли приговор женщине, сжигавшей вещи в Вечном огне - РИА Новости, 09.09.2024
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15:38 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ogon-1971629576.html
В Сочи вынесли приговор женщине, сжигавшей вещи в Вечном огне
В Сочи вынесли приговор женщине, сжигавшей вещи в Вечном огне - РИА Новости, 09.09.2024
В Сочи вынесли приговор женщине, сжигавшей вещи в Вечном огне
Женщина, которая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сжигала вещи в Вечном огне, приговорена к 450 часам обязательных работ, сообщили РИА... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:38
2024-09-09T15:38
происшествия
сочи
россия
краснодарский край
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СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Женщина, которая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сжигала вещи в Вечном огне, приговорена к 450 часам обязательных работ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Об инциденте 19 июня сообщил заместитель главы курорта Вадим Снегирев. Как установило следствие, пьяная женщина бросила в пламя Вечного огня несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Это привело к порче мемориального сооружения и нанесло ущерб историко-культурному наследию РФ и курорта. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "повреждение мемориального сооружения" (пункт "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ). Женщина полностью признала вину, материалы направили в суд. "Признана виновной... Наказание - обязательные работы сроком на 450 часов. Была в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вину полностью признала", - сказала собеседница агентства. Как пояснял Снегирев, для профилактики подобных инцидентов в городе проводится большая работа. На улицах города установлено более 3,5 тысячи камер, из них 670 со встроенной функцией биометрической интенсификации, что позволяет обеспечивать безопасность на курорте. Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.
https://ria.ru/20240807/novosibirsk-1964600794.html
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происшествия, сочи, россия, краснодарский край, вадим снегирев
Происшествия, Сочи, Россия, Краснодарский край, Вадим Снегирев
В Сочи вынесли приговор женщине, сжигавшей вещи в Вечном огне

Женщину, сжигавшую вещи в Вечном огне в Сочи, приговорили к обязательным работам

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Женщина, которая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сжигала вещи в Вечном огне, приговорена к 450 часам обязательных работ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Об инциденте 19 июня сообщил заместитель главы курорта Вадим Снегирев.
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Как установило следствие, пьяная женщина бросила в пламя Вечного огня несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Это привело к порче мемориального сооружения и нанесло ущерб историко-культурному наследию РФ и курорта. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "повреждение мемориального сооружения" (пункт "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ). Женщина полностью признала вину, материалы направили в суд.
"Признана виновной... Наказание - обязательные работы сроком на 450 часов. Была в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вину полностью признала", - сказала собеседница агентства.
Как пояснял Снегирев, для профилактики подобных инцидентов в городе проводится большая работа. На улицах города установлено более 3,5 тысячи камер, из них 670 со встроенной функцией биометрической интенсификации, что позволяет обеспечивать безопасность на курорте.
Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.
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ПроисшествияСочиРоссияКраснодарский крайВадим Снегирев
 
 
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