https://ria.ru/20240909/ogon-1971629576.html

В Сочи вынесли приговор женщине, сжигавшей вещи в Вечном огне

В Сочи вынесли приговор женщине, сжигавшей вещи в Вечном огне - РИА Новости, 09.09.2024

В Сочи вынесли приговор женщине, сжигавшей вещи в Вечном огне

Женщина, которая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сжигала вещи в Вечном огне, приговорена к 450 часам обязательных работ, сообщили РИА... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:38

2024-09-09T15:38

2024-09-09T15:38

происшествия

сочи

россия

краснодарский край

вадим снегирев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

СОЧИ, 9 сен – РИА Новости. Женщина, которая в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сжигала вещи в Вечном огне, приговорена к 450 часам обязательных работ, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края. Об инциденте 19 июня сообщил заместитель главы курорта Вадим Снегирев. Как установило следствие, пьяная женщина бросила в пламя Вечного огня несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Это привело к порче мемориального сооружения и нанесло ущерб историко-культурному наследию РФ и курорта. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "повреждение мемориального сооружения" (пункт "б" части 2 статьи 243.4 УК РФ). Женщина полностью признала вину, материалы направили в суд. "Признана виновной... Наказание - обязательные работы сроком на 450 часов. Была в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вину полностью признала", - сказала собеседница агентства. Как пояснял Снегирев, для профилактики подобных инцидентов в городе проводится большая работа. На улицах города установлено более 3,5 тысячи камер, из них 670 со встроенной функцией биометрической интенсификации, что позволяет обеспечивать безопасность на курорте. Завокзальный мемориальный комплекс располагается недалеко от железнодорожного вокзала в Сочи. Это памятник бойцам-сочинцам, погибшим в боях в годы Великой Отечественной войны. В 2023 году на мемориале открыли Аллею маршалов, где установили бюсты 14 советских военачальников.

https://ria.ru/20240807/novosibirsk-1964600794.html

https://ria.ru/20240229/moskva-1930144703.html

сочи

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, россия, краснодарский край, вадим снегирев