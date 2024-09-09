https://ria.ru/20240909/ochevidtsy-1971502434.html

Жители Новогродовки гибнут от кассетных боеприпасов ВСУ, сообщили очевидцы

Жители Новогродовки гибнут от кассетных боеприпасов ВСУ, сообщили очевидцы - РИА Новости, 09.09.2024

Жители Новогродовки гибнут от кассетных боеприпасов ВСУ, сообщили очевидцы

Жители Новогродовки в ДНР гибнут от кассетных боеприпасов, которыми ВСУ обстреливает город, рассказали РИА Новости очевидцы таких обстрелов среди мирных жителей РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:05

2024-09-09T03:05

2024-09-09T03:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

красноармейск

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

НОВОГРОДОВКА (ДНР), 9 сен - РИА Новости. Жители Новогродовки в ДНР гибнут от кассетных боеприпасов, которыми ВСУ обстреливает город, рассказали РИА Новости очевидцы таких обстрелов среди мирных жителей освобожденного населенного пункта. Минобороны России 8 сентября сообщило, что населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр". "Никита, 17 лет парню. Был с папой, крутил "колокольчик" (суббоеприпас кассетного артиллерийского снаряда калибра 155 миллиметров - ред.). Никто не знал, что такое "колокольчики". Крутил-крутил, потом крутил другой рукой, оно как бахнуло ему, кисти оторвало, кишки выпали, лицо посекло. Тут мы его обмывали, ну и тут похоронили", - рассказал РИА Новости местный житель, который стал свидетелем происшествия. После освобождения российскими силами Новогродовки украинские военные активно обстреливают ее артиллерией. В Новогродовке под ногами часто можно встретить суббоеприпасы кассетного артиллерийского снаряда. По форме они напоминают колокольчик с лентой. Местные жители не понимали угроз, исходивших от неразорвавшихся боеприпасов, поэтому некоторые их брали в руки или пинали. В результате чего мирные жители гибли и получали ранения. Российские военные рассказали жителям Новогродовки об опасности таких боеприпасов, теперь мирные жители стараются не подходить к взрывоопасным предметам. Новогродовка - город в ДНР, расположенный на рубеже Селидово-Новогродовка-Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название - Покровск) - один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. При его освобождении силы РФ получают возможность вести наступление в тыл кураховской группировке ВСУ. Группировка "Центр" 7 сентября освободила село Калиново в ДНР, оно расположено к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово. Российские войска провели молниеносную операцию и в течение нескольких дней смогли занять Новогродовку, в которой ранее проживало более 14 тысяч человек. По словам российских военнослужащих, сопротивление носило беспорядочный характер, в результате чего город удалось сохранить практически целым. Во многих домах целы стекла, однако отсутствует электричество и водоснабжение. На улицах стоит сожженная украинская бронетехника, также лежат тела уничтоженных украинских военных.

https://ria.ru/20240501/obstrely-1943234468.html

https://ria.ru/20240701/boepripas-1956558140.html

донецкая народная республика

россия

красноармейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, красноармейск, вооруженные силы украины