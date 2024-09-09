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ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село
ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село - РИА Новости, 09.09.2024
ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село
Село Грузское в Белгородской области попало под обстрел ВСУ из РСЗО, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:51
2024-09-09T20:51
2024-09-09T20:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Село Грузское в Белгородской области попало под обстрел ВСУ из РСЗО, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Грузское Борисовского района попало под обстрел ВСУ из РСЗО. Ранен один мирный житель. Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы.Также в одном из домов повреждена газовая труба, утечка газа уже устранена. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село
Гладков: ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село Грузское, ранен один человек