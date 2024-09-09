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ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:51 09.09.2024 (обновлено: 20:52 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/obstrel-1971700944.html
ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село
ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село - РИА Новости, 09.09.2024
ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село
Село Грузское в Белгородской области попало под обстрел ВСУ из РСЗО, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:51
2024-09-09T20:52
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
вячеслав гладков
белгород
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Село Грузское в Белгородской области попало под обстрел ВСУ из РСЗО, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Грузское Борисовского района попало под обстрел ВСУ из РСЗО. Ранен один мирный житель. Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы.Также в одном из домов повреждена газовая труба, утечка газа уже устранена. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгород
ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село

Гладков: ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село Грузское, ранен один человек

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Село Грузское в Белгородской области попало под обстрел ВСУ из РСЗО, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"Село Грузское Борисовского района попало под обстрел ВСУ из РСЗО. Ранен один мирный житель. Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы.
Также в одном из домов повреждена газовая труба, утечка газа уже устранена. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав ГладковБелгород
 
 
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