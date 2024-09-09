https://ria.ru/20240909/obstrel-1971700944.html

ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село

ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село - РИА Новости, 09.09.2024

ВСУ обстреляли из РСЗО белгородское село

Село Грузское в Белгородской области попало под обстрел ВСУ из РСЗО, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:51

2024-09-09T20:51

2024-09-09T20:52

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

вячеслав гладков

белгород

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934733078_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61a85891ad6aab5e16608ce864deb075.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Село Грузское в Белгородской области попало под обстрел ВСУ из РСЗО, ранен один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Село Грузское Борисовского района попало под обстрел ВСУ из РСЗО. Ранен один мирный житель. Женщину с контузией бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. Пострадавшая доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, в трёх частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли и заборы.Также в одном из домов повреждена газовая труба, утечка газа уже устранена. Губернатор добавил, что информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

белгородская область

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, вячеслав гладков, белгород