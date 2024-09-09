Байжанов победил на довыборах в Совет депутатов Новосибирска
Кандидат от КПРФ Байжанов победил на довыборах в Совет депутатов Новосибирска
Ерлан Байжанов. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Кандидат от КПРФ, главный редактор информационного сайта "Родные берега" Ерлан Байжанов побеждает на довыборах в Совет депутатов Новосибирска на округе в новосибирском Академгородке, сообщает в понедельник избирком Новосибирской области в своем Telegram-канале.
Депутатский мандат Совета депутатов Новосибирска от округа №45 в новосибирском Академгородке стал вакантным в марте 2024 года, когда свои депутатские полномочия сложила уехавшая из России независимый депутат Наталья Пинус. При этом срок полномочий действующего созыва горсовета истекает в сентябре 2025 года.
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"По предварительным данным, явка избирателей на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу №45 составила 16,87%, приняли участие в выборах 3 977 избирателей", - говорится в сообщении облизбиркома.
Согласно предварительным результатам выборов, победу одержал кандидат от КПРФ Ерлан Байжанов, который набрал 1387 голосов (34,88%). На втором месте самовыдвиженка Елизавета Лидер с 1183 голосами (29,75%), на третьем – самовыдвиженец Андрей Сивенок, набравший 498 голосов (12,53%).
По предварительным данным облизбиркома, на дополнительных выборах депутата законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу №3 победу одержал Сергей Смирнов, представляющий партию "Единая Россия". Он набрал 9509 голосов избирателей (61,48%), на втором месте представитель КПРФ Сергей Зарембо – 3189 голосов (20,62%), на третьем – Ольга Зуева из ЛДПР – 773 голоса (4,99%). Явка на довыборах в заксобрание составила 31,71%.
По остальным дополнительным муниципальным выборам в районах Новосибирской области и городе Искитиме по итогам выборов замещены 26 депутатских мандатов, из которых 24 получили представители "Единой России", один мандат – ЛДПР и еще один – самовыдвиженец.
Общие результаты выборов утвердят на заседании избирательной комиссии Новосибирской области 10 сентября.
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