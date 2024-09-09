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Байжанов победил на довыборах в Совет депутатов Новосибирска - РИА Новости, 09.09.2024
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09:27 09.09.2024 (обновлено: 13:37 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/novosibirsk-1971522115.html
Байжанов победил на довыборах в Совет депутатов Новосибирска
Байжанов победил на довыборах в Совет депутатов Новосибирска - РИА Новости, 09.09.2024
Байжанов победил на довыборах в Совет депутатов Новосибирска
Кандидат от КПРФ, главный редактор информационного сайта "Родные берега" Ерлан Байжанов побеждает на довыборах в Совет депутатов Новосибирска на округе в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:27
2024-09-09T13:37
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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Кандидат от КПРФ, главный редактор информационного сайта "Родные берега" Ерлан Байжанов побеждает на довыборах в Совет депутатов Новосибирска на округе в новосибирском Академгородке, сообщает в понедельник избирком Новосибирской области в своем Telegram-канале. Депутатский мандат Совета депутатов Новосибирска от округа №45 в новосибирском Академгородке стал вакантным в марте 2024 года, когда свои депутатские полномочия сложила уехавшая из России независимый депутат Наталья Пинус. При этом срок полномочий действующего созыва горсовета истекает в сентябре 2025 года. "По предварительным данным, явка избирателей на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу №45 составила 16,87%, приняли участие в выборах 3 977 избирателей", - говорится в сообщении облизбиркома. Согласно предварительным результатам выборов, победу одержал кандидат от КПРФ Ерлан Байжанов, который набрал 1387 голосов (34,88%). На втором месте самовыдвиженка Елизавета Лидер с 1183 голосами (29,75%), на третьем – самовыдвиженец Андрей Сивенок, набравший 498 голосов (12,53%). По предварительным данным облизбиркома, на дополнительных выборах депутата законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу №3 победу одержал Сергей Смирнов, представляющий партию "Единая Россия". Он набрал 9509 голосов избирателей (61,48%), на втором месте представитель КПРФ Сергей Зарембо – 3189 голосов (20,62%), на третьем – Ольга Зуева из ЛДПР – 773 голоса (4,99%). Явка на довыборах в заксобрание составила 31,71%. По остальным дополнительным муниципальным выборам в районах Новосибирской области и городе Искитиме по итогам выборов замещены 26 депутатских мандатов, из которых 24 получили представители "Единой России", один мандат – ЛДПР и еще один – самовыдвиженец. Общие результаты выборов утвердят на заседании избирательной комиссии Новосибирской области 10 сентября.
https://ria.ru/20240909/sibir-1971515751.html
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политика, справки, новосибирская область, новосибирск, россия, сергей смирнов, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Справки, Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Сергей Смирнов, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Байжанов победил на довыборах в Совет депутатов Новосибирска

Кандидат от КПРФ Байжанов победил на довыборах в Совет депутатов Новосибирска

© Фото : Ерлан Байжанов/ВКонтактеЕрлан Байжанов
Ерлан Байжанов - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Ерлан Байжанов/ВКонтакте
Ерлан Байжанов. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Кандидат от КПРФ, главный редактор информационного сайта "Родные берега" Ерлан Байжанов побеждает на довыборах в Совет депутатов Новосибирска на округе в новосибирском Академгородке, сообщает в понедельник избирком Новосибирской области в своем Telegram-канале.
Депутатский мандат Совета депутатов Новосибирска от округа №45 в новосибирском Академгородке стал вакантным в марте 2024 года, когда свои депутатские полномочия сложила уехавшая из России независимый депутат Наталья Пинус. При этом срок полномочий действующего созыва горсовета истекает в сентябре 2025 года.
Анатолий Серышев - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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Вчера, 08:32
"По предварительным данным, явка избирателей на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска по одномандатному округу №45 составила 16,87%, приняли участие в выборах 3 977 избирателей", - говорится в сообщении облизбиркома.
Согласно предварительным результатам выборов, победу одержал кандидат от КПРФ Ерлан Байжанов, который набрал 1387 голосов (34,88%). На втором месте самовыдвиженка Елизавета Лидер с 1183 голосами (29,75%), на третьем – самовыдвиженец Андрей Сивенок, набравший 498 голосов (12,53%).
По предварительным данным облизбиркома, на дополнительных выборах депутата законодательного собрания Новосибирской области по одномандатному округу №3 победу одержал Сергей Смирнов, представляющий партию "Единая Россия". Он набрал 9509 голосов избирателей (61,48%), на втором месте представитель КПРФ Сергей Зарембо – 3189 голосов (20,62%), на третьем – Ольга Зуева из ЛДПР – 773 голоса (4,99%). Явка на довыборах в заксобрание составила 31,71%.
По остальным дополнительным муниципальным выборам в районах Новосибирской области и городе Искитиме по итогам выборов замещены 26 депутатских мандатов, из которых 24 получили представители "Единой России", один мандат – ЛДПР и еще один – самовыдвиженец.
Общие результаты выборов утвердят на заседании избирательной комиссии Новосибирской области 10 сентября.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаСправкиНовосибирская областьНовосибирскРоссияСергей СмирновЕдиная РоссияЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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