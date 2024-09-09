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Сервис Notion прекратил работу в России - РИА Новости, 09.09.2024
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00:45 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/notion--1971496575.html
Сервис Notion прекратил работу в России
Сервис Notion прекратил работу в России - РИА Новости, 09.09.2024
Сервис Notion прекратил работу в России
Платформа для создания заметок и списков Notion прекратила работу в России с 9 сентября. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:45
2024-09-09T00:45
россия
сша
сан-франциско
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Платформа для создания заметок и списков Notion прекратила работу в России с 9 сентября. Сервис закрыл все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Как сообщала платформа, решение связано с тем, что "правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России". Сервис Notion был запущен в 2016 году. Он предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Одноимённая компания базируется в Сан-Франциско. В июне США запретили своим гражданам и компаниям предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT-консалтинга, проектирования, поддержки, а также их реэкспорт, продажу или поставку любому лицу на территории РФ. Запрет вступает в силу с 12 сентября.
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россия, сша, сан-франциско
Россия, США, Сан-Франциско
Сервис Notion прекратил работу в России

Сервис для создания заметок Notion с 9 сентября прекратил работу в России

© iStock.com / tdub303Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / tdub303
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Платформа для создания заметок и списков Notion прекратила работу в России с 9 сентября.
Сервис закрыл все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Как сообщала платформа, решение связано с тем, что "правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России".
Сервис Notion был запущен в 2016 году. Он предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Одноимённая компания базируется в Сан-Франциско.
В июне США запретили своим гражданам и компаниям предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT-консалтинга, проектирования, поддержки, а также их реэкспорт, продажу или поставку любому лицу на территории РФ. Запрет вступает в силу с 12 сентября.
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