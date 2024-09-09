https://ria.ru/20240909/notion--1971496575.html

Сервис Notion прекратил работу в России

Сервис Notion прекратил работу в России - РИА Новости, 09.09.2024

Сервис Notion прекратил работу в России

Платформа для создания заметок и списков Notion прекратила работу в России с 9 сентября. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:45

2024-09-09T00:45

2024-09-09T00:45

россия

сша

сан-франциско

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Платформа для создания заметок и списков Notion прекратила работу в России с 9 сентября. Сервис закрыл все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Как сообщала платформа, решение связано с тем, что "правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России". Сервис Notion был запущен в 2016 году. Он предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Одноимённая компания базируется в Сан-Франциско. В июне США запретили своим гражданам и компаниям предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT-консалтинга, проектирования, поддержки, а также их реэкспорт, продажу или поставку любому лицу на территории РФ. Запрет вступает в силу с 12 сентября.

https://ria.ru/20240907/sotsseti-1971309280.html

россия

сша

сан-франциско

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, сан-франциско