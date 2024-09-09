Сервис Notion прекратил работу в России
Сервис для создания заметок Notion с 9 сентября прекратил работу в России
© iStock.com / tdub303Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
© iStock.com / tdub303
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Платформа для создания заметок и списков Notion прекратила работу в России с 9 сентября.
Сервис закрыл все рабочие пространства, идентифицированные как расположенные в России. Как сообщала платформа, решение связано с тем, что "правительство США ввело ограничения, запрещающие доступ к некоторым программным продуктам и услугам любому лицу в России".
Сервис Notion был запущен в 2016 году. Он предоставляет пользователям возможность создавать заметки и списки, а также систематизировать существующую информацию. Одноимённая компания базируется в Сан-Франциско.
В июне США запретили своим гражданам и компаниям предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и IT-консалтинга, проектирования, поддержки, а также их реэкспорт, продажу или поставку любому лицу на территории РФ. Запрет вступает в силу с 12 сентября.
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