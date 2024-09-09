https://ria.ru/20240909/niderlandy-1971672031.html

Южная Корея и Нидерланды договорились укреплять сотрудничество в сфере ИИ

Южная Корея и Нидерланды договорились укреплять сотрудничество в сфере ИИ - РИА Новости, 09.09.2024

Южная Корея и Нидерланды договорились укреплять сотрудничество в сфере ИИ

Министры обороны Южной Кореи и Нидерландов Ким Ён Хён и Рубен Брекельманс в ходе встречи в Сеуле договорились укреплять сотрудничество в сфере искусственного... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:00

2024-09-09T18:00

2024-09-09T18:15

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СЕУЛ, 9 сен - РИА Новости. Министры обороны Южной Кореи и Нидерландов Ким Ён Хён и Рубен Брекельманс в ходе встречи в Сеуле договорились укреплять сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, сообщило южнокорейское оборонное ведомство. "Министр Ким Ён Хён по случаю совместного проведения Южной Кореей и Нидерландами второй встречи высокого уровня REAIM выразил желание продолжать сотрудничество с Нидерландами, чтобы в ходе формирования будущей организационной структуры наших вооруженных сил технология ИИ была задействована в надлежащем направлении... Министр Брекельманс подчеркнул, что в ходе государственного визита президента Юн Сок Ёля в Нидерланды в декабре прошлого года страны договорились укреплять стратегическое сотрудничество во внешней политике и безопасности, обороне и оборонной промышленности, и заявил, что впредь будет расширять сотрудничество с Южной Кореей", - говорится в сообщении. Главы минобороны Южной Кореи и Нидерландов также согласились с необходимостью "еще более укрепить совместные усилия в сфере оборонной науки и технологий и оборонно-промышленном комплексе на основе (договоренностей) между лидерами двух стран о сотрудничестве в сфере полупроводников". Они условились как можно скорее запустить обсуждавшийся в прошлом году механизм рабочих встреч по оборонной политике на уровне руководителей департаментов и договорились поддерживать плотную коммуникацию по актуальным вопросам. По итогам переговоров президента Южной Кореи Юн Сок Ёля премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в декабре 2023 год стороны приняли совместное заявление, в котором заявили о договоренности сформировать "полупроводниковый альянс" на основе преимуществ Сеула и Амстердама в производстве передовых чипов памяти и необходимого для этого оборудования, а также начать встречи в формате "2+2" с участием министров иностранных дел и промышленности двух стран. Отношения двух стран характеризовались в документе как "геополитическое партнерство". В ходе пресс-конференции Юн Сок Ёль тогда заявил, что альянс Сеула с Амстердамом в сфере микроэлектроники послужит основой для развития оборонного сотрудничества Южной Кореи как с Нидерландами, так и с другими странами-членами НАТО. По его словам, целью "полупроводникового альянса" является создание недосягаемого ни для кого в мире "сверхотрыва" в полупроводниковых технологиях. Для этого стороны будут обсуждать и решать важные научно-технические вопросы, а также плотно обмениваться важной информацией, как и полагается "союзникам". По случаю визита Сеул и Амстердам также заключили меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере и договорились об участии Южной Кореи в качестве наблюдателя в совместных учениях Германии и Нидерландов по противовоздушной и противоракетной обороне JPOW, которые пройдут в 2025 году. Нидерланды также выступают соорганизатором второй встречи высокого уровня по ответственному применению искусственного интеллекта в военной сфере (REAIM), которая проходит в Сеуле 9-10 сентября.

https://ria.ru/20240906/konventsiya-1971170730.html

https://ria.ru/20240610/ii-1952011685.html

нидерланды

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в мире, нидерланды, южная корея, сеул, юн сок ель, марк рютте, нато