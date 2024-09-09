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Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - РИА Новости, 09.09.2024
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05:33 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html
Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз
Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - РИА Новости, 09.09.2024
Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз
Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:33
2024-09-09T05:33
сбер
технологии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения, рассказали РИА Новости в компании Cognitive Pilot. "Специалисты компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) смогли решить сложную задачу, позволяющую существенно повысить эффективность обучения нейронных сетей за счет создания автоматического механизма анализа и исправления ошибок, совершаемых нейронной сетью при обучении. … Технология также позволяет сократить время обучения (с учетом отбора данных) в 15-20 раз", - сказали в компании. Новая технология получила название Cognitive Neural Network Hospital, потому что она способна "вылечивать больные места" нейросети. Это происходит в два этапа: сначала технология определяет самые слабые зоны, а потом благодаря полученной информации выявляются новые данные, которые не в точности совпадают, но похожи на совершаемые ошибки. Она помогает анализировать типы ошибок и классифицировать их по группам. Cognitive Neural Network Hospital позволяет повысить эффективность обучения ИИ на 40%, отметили специалисты. "Сокращение времени обучения и повышение его эффективности в итоге позволяют на порядки сократить время разработок ИИ-систем автопилотирования, что в итоге дает возможность пользователям наших систем - агрохозяйствам, пассажирам умных трамваев и т.д., - возможность постоянно пользоваться самыми новыми и самыми совершенными решениями. Создание технологий такого класса, по мнению аналитиков, - это новый, перспективный рынок, который уже в ближайшие пять лет может составить несколько миллиардов долларов", - прокомментировала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
https://ria.ru/20240903/ii-1970297305.html
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сбер, технологии
Сбер, Технологии
Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз

Специалисты Cognitive Pilot нашли способ ускорить обучение нейросети в 15-20 раз

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения, рассказали РИА Новости в компании Cognitive Pilot.
«
"Специалисты компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) смогли решить сложную задачу, позволяющую существенно повысить эффективность обучения нейронных сетей за счет создания автоматического механизма анализа и исправления ошибок, совершаемых нейронной сетью при обучении. … Технология также позволяет сократить время обучения (с учетом отбора данных) в 15-20 раз", - сказали в компании.
Работа над проектом с помощью нейросетей - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Разработки ИИ: как бизнес внедряет нейросеть в свою деятельность
3 сентября, 17:29
Новая технология получила название Cognitive Neural Network Hospital, потому что она способна "вылечивать больные места" нейросети. Это происходит в два этапа: сначала технология определяет самые слабые зоны, а потом благодаря полученной информации выявляются новые данные, которые не в точности совпадают, но похожи на совершаемые ошибки. Она помогает анализировать типы ошибок и классифицировать их по группам.
Cognitive Neural Network Hospital позволяет повысить эффективность обучения ИИ на 40%, отметили специалисты.
"Сокращение времени обучения и повышение его эффективности в итоге позволяют на порядки сократить время разработок ИИ-систем автопилотирования, что в итоге дает возможность пользователям наших систем - агрохозяйствам, пассажирам умных трамваев и т.д., - возможность постоянно пользоваться самыми новыми и самыми совершенными решениями. Создание технологий такого класса, по мнению аналитиков, - это новый, перспективный рынок, который уже в ближайшие пять лет может составить несколько миллиардов долларов", - прокомментировала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.
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2 июля, 09:00
 
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