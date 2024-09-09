https://ria.ru/20240909/neyroset-1971507866.html

Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз

Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - РИА Новости, 09.09.2024

Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз

Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T05:33

2024-09-09T05:33

2024-09-09T05:33

сбер

технологии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские ученые нашли способ ускорить обучение нейросетей в 15-20 раз - они создали автоматический механизм анализа и исправления ошибок во время обучения, рассказали РИА Новости в компании Cognitive Pilot. "Специалисты компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) смогли решить сложную задачу, позволяющую существенно повысить эффективность обучения нейронных сетей за счет создания автоматического механизма анализа и исправления ошибок, совершаемых нейронной сетью при обучении. … Технология также позволяет сократить время обучения (с учетом отбора данных) в 15-20 раз", - сказали в компании. Новая технология получила название Cognitive Neural Network Hospital, потому что она способна "вылечивать больные места" нейросети. Это происходит в два этапа: сначала технология определяет самые слабые зоны, а потом благодаря полученной информации выявляются новые данные, которые не в точности совпадают, но похожи на совершаемые ошибки. Она помогает анализировать типы ошибок и классифицировать их по группам. Cognitive Neural Network Hospital позволяет повысить эффективность обучения ИИ на 40%, отметили специалисты. "Сокращение времени обучения и повышение его эффективности в итоге позволяют на порядки сократить время разработок ИИ-систем автопилотирования, что в итоге дает возможность пользователям наших систем - агрохозяйствам, пассажирам умных трамваев и т.д., - возможность постоянно пользоваться самыми новыми и самыми совершенными решениями. Создание технологий такого класса, по мнению аналитиков, - это новый, перспективный рынок, который уже в ближайшие пять лет может составить несколько миллиардов долларов", - прокомментировала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

https://ria.ru/20240903/ii-1970297305.html

https://na.ria.ru/20240702/obrazovanie-1956710753.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сбер, технологии