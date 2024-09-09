https://ria.ru/20240909/nato-1971604312.html

В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявили в Минобороны

В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.09.2024

В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявили в Минобороны

В Евросоюзе продолжают наращивать вооруженные силы, уже сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:13

2024-09-09T14:13

2024-09-09T14:13

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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. В Евросоюзе продолжают наращивать вооруженные силы, уже сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "Продолжается наращивание вооруженных сил, в частности, в европейском регионе, в Евросоюзе уже мы можем видеть до 32 тысяч военнослужащих как США, так и стран-членов НАТО", - сказал он в интервью телекомпании минобороны ВоенТВ. По словам Ревенко, в Минске видят милитаризацию Польшу, Литва и Латвия готовятся к приему иностранных контингентов. В этой связи Белоруссия предлагала перечень мероприятий по снятию напряженности, но ответа так и не последовало.

https://ria.ru/20240812/nato-1965787814.html

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в мире, сша, минск, польша, нато