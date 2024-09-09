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В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.09.2024
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14:13 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/nato-1971604312.html
В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявили в Минобороны
В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.09.2024
В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявили в Минобороны
В Евросоюзе продолжают наращивать вооруженные силы, уже сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявил начальник департамента международного военного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:13
2024-09-09T14:13
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МИНСК, 9 сен – РИА Новости. В Евросоюзе продолжают наращивать вооруженные силы, уже сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. "Продолжается наращивание вооруженных сил, в частности, в европейском регионе, в Евросоюзе уже мы можем видеть до 32 тысяч военнослужащих как США, так и стран-членов НАТО", - сказал он в интервью телекомпании минобороны ВоенТВ. По словам Ревенко, в Минске видят милитаризацию Польшу, Литва и Латвия готовятся к приему иностранных контингентов. В этой связи Белоруссия предлагала перечень мероприятий по снятию напряженности, но ответа так и не последовало.
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в мире, сша, минск, польша, нато
В мире, США, Минск, Польша, НАТО
В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявили в Минобороны

Минобороны: в Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 сен – РИА Новости. В Евросоюзе продолжают наращивать вооруженные силы, уже сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
"Продолжается наращивание вооруженных сил, в частности, в европейском регионе, в Евросоюзе уже мы можем видеть до 32 тысяч военнослужащих как США, так и стран-членов НАТО", - сказал он в интервью телекомпании минобороны ВоенТВ.
По словам Ревенко, в Минске видят милитаризацию Польшу, Литва и Латвия готовятся к приему иностранных контингентов. В этой связи Белоруссия предлагала перечень мероприятий по снятию напряженности, но ответа так и не последовало.
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