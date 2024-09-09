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Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками под Славянском - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:07 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/naemniki-1971506587.html
Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками под Славянском
Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками под Славянском - РИА Новости, 09.09.2024
Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками под Славянском
Пункт временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками уничтожен в подконтрольном киевскому режиму городе Николаевка под Славянском в ДНР, сообщил... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:07
2024-09-09T05:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Пункт временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками уничтожен в подконтрольном киевскому режиму городе Николаевка под Славянском в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками в городе Николаевка", - сказал Рогов. По его словам, пункт дислокации боевиков ВСУ находился в гостинице "Заря" и был уничтожен ракетным ударом. "Число убитых и раненых боевиков уточняется. Враг должен знать, что ему нигде не укрыться от возмездия русского оружия", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961862026.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками под Славянском

Рогов: пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками уничтожен под Славянском

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Пункт временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками уничтожен в подконтрольном киевскому режиму городе Николаевка под Славянском в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками в городе Николаевка", - сказал Рогов.
По его словам, пункт дислокации боевиков ВСУ находился в гостинице "Заря" и был уничтожен ракетным ударом.
"Число убитых и раненых боевиков уточняется. Враг должен знать, что ему нигде не укрыться от возмездия русского оружия", - подчеркнул Рогов.
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25 июля, 08:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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