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Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками под Славянском
Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками под Славянском - РИА Новости, 09.09.2024
Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками под Славянском
Пункт временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками уничтожен в подконтрольном киевскому режиму городе Николаевка под Славянском в ДНР, сообщил... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:07
2024-09-09T05:07
2024-09-09T05:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Пункт временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками уничтожен в подконтрольном киевскому режиму городе Николаевка под Славянском в ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила оперативная информация об уничтожении пункта временной дислокации боевиков ВСУ с иностранными наемниками в городе Николаевка", - сказал Рогов. По его словам, пункт дислокации боевиков ВСУ находился в гостинице "Заря" и был уничтожен ракетным ударом. "Число убитых и раненых боевиков уточняется. Враг должен знать, что ему нигде не укрыться от возмездия русского оружия", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20240725/vsu-1961862026.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил об уничтожении пункта с наемниками под Славянском
Рогов: пункт дислокации ВСУ с иностранными наемниками уничтожен под Славянском