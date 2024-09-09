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Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины - РИА Новости, 09.09.2024
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20:53 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/murashko-1971701480.html
Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины
Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины - РИА Новости, 09.09.2024
Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины
Сотрудничество России и Узбекистана в области здравоохранения может быть расширено, в том числе в организации совместных проектов в области педиатрии, заявил в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:53
2024-09-09T20:53
здоровье - общество
россия
узбекистан
михаил мурашко
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ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Узбекистана в области здравоохранения может быть расширено, в том числе в организации совместных проектов в области педиатрии, заявил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Основное взаимодействие России и Узбекистана - это образование и высокотехнологичные методы лечения. Но сегодня мы можем говорить и о расширении нашего сотрудничества, в частности, в амбулаторно-поликлиническом звене, организации совместных проектов в области педиатрических служб",- сказал Мурашко журналистам. Он пояснил, что это очень перспективное направление - взаимообогащающий обмен, так как многие инновационные решения применяются в России и в Узбекистане.
https://ria.ru/20240624/tekhnologii-1954957553.html
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здоровье - общество, россия, узбекистан, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Узбекистан, Михаил Мурашко
Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины

Мурашко: РФ и Узбекистан могут расширить сотрудничество в сфере здравоохранения

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Узбекистана в области здравоохранения может быть расширено, в том числе в организации совместных проектов в области педиатрии, заявил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"Основное взаимодействие России и Узбекистана - это образование и высокотехнологичные методы лечения. Но сегодня мы можем говорить и о расширении нашего сотрудничества, в частности, в амбулаторно-поликлиническом звене, организации совместных проектов в области педиатрических служб",- сказал Мурашко журналистам.
Он пояснил, что это очень перспективное направление - взаимообогащающий обмен, так как многие инновационные решения применяются в России и в Узбекистане.
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Здоровье - ОбществоРоссияУзбекистанМихаил Мурашко
 
 
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