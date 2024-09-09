https://ria.ru/20240909/murashko-1971701480.html

Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины

Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины - РИА Новости, 09.09.2024

Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины

Сотрудничество России и Узбекистана в области здравоохранения может быть расширено, в том числе в организации совместных проектов в области педиатрии, заявил в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:53

2024-09-09T20:53

2024-09-09T20:53

здоровье - общество

россия

узбекистан

михаил мурашко

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ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Узбекистана в области здравоохранения может быть расширено, в том числе в организации совместных проектов в области педиатрии, заявил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Основное взаимодействие России и Узбекистана - это образование и высокотехнологичные методы лечения. Но сегодня мы можем говорить и о расширении нашего сотрудничества, в частности, в амбулаторно-поликлиническом звене, организации совместных проектов в области педиатрических служб",- сказал Мурашко журналистам. Он пояснил, что это очень перспективное направление - взаимообогащающий обмен, так как многие инновационные решения применяются в России и в Узбекистане.

https://ria.ru/20240624/tekhnologii-1954957553.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, узбекистан, михаил мурашко