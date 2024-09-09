https://ria.ru/20240909/murashko-1971701480.html
Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины
Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины - РИА Новости, 09.09.2024
Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины
Сотрудничество России и Узбекистана в области здравоохранения может быть расширено, в том числе в организации совместных проектов в области педиатрии, заявил в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:53
2024-09-09T20:53
2024-09-09T20:53
здоровье - общество
россия
узбекистан
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951874549_0:0:3004:1691_1920x0_80_0_0_2283a6c24e92f8ee5518f41ae67612fd.jpg
ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Сотрудничество России и Узбекистана в области здравоохранения может быть расширено, в том числе в организации совместных проектов в области педиатрии, заявил в понедельник министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Основное взаимодействие России и Узбекистана - это образование и высокотехнологичные методы лечения. Но сегодня мы можем говорить и о расширении нашего сотрудничества, в частности, в амбулаторно-поликлиническом звене, организации совместных проектов в области педиатрических служб",- сказал Мурашко журналистам. Он пояснил, что это очень перспективное направление - взаимообогащающий обмен, так как многие инновационные решения применяются в России и в Узбекистане.
https://ria.ru/20240624/tekhnologii-1954957553.html
россия
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951874549_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_2e9a9e00da8d29a2cb544fd0d40131ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, узбекистан, михаил мурашко
Здоровье - Общество, Россия, Узбекистан, Михаил Мурашко
Мурашко оценил перспективы сотрудничества с Узбекистаном в области медицины
Мурашко: РФ и Узбекистан могут расширить сотрудничество в сфере здравоохранения