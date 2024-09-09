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В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва - РИА Новости, 09.09.2024
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15:54 09.09.2024
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В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва
В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва - РИА Новости, 09.09.2024
В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва
Мотоциклист сорвался со стометрового обрыва в горах Крыма и погиб, сообщает республиканское МЧС. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:54
2024-09-09T15:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мотоциклист сорвался со стометрового обрыва в горах Крыма и погиб, сообщает республиканское МЧС. "В горах погиб мотоциклист. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. По данным ведомства, трагедия произошла на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе вершины Беш-Куба. Спасатели эвакуировали тело погибшего при помощи альпинистского снаряжения. Также спасатели дважды оказали помощь пострадавшим в горно-лесной местности на юго-востоке Крыма. В первом случае спасли девушку, которая случайно сорвалась со скалы высотой около пяти метров в районе водопада Арпат. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. Во втором случае в районе Маяка на мысе Меганом мужчина скатился с горы и вывихнул правое предплечье. Оба пострадавших переданы медикам, заключили в региональном МЧС.
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республика крым
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Происшествия
В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва

МЧС: в горах Крыма мотоциклист сорвался с обрыва высотой сто метров и погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мотоциклист сорвался со стометрового обрыва в горах Крыма и погиб, сообщает республиканское МЧС.
«
"В горах погиб мотоциклист. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, трагедия произошла на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе вершины Беш-Куба. Спасатели эвакуировали тело погибшего при помощи альпинистского снаряжения.
Также спасатели дважды оказали помощь пострадавшим в горно-лесной местности на юго-востоке Крыма. В первом случае спасли девушку, которая случайно сорвалась со скалы высотой около пяти метров в районе водопада Арпат. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. Во втором случае в районе Маяка на мысе Меганом мужчина скатился с горы и вывихнул правое предплечье. Оба пострадавших переданы медикам, заключили в региональном МЧС.
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