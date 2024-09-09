https://ria.ru/20240909/mototsiklist-1971633985.html
В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва
В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва - РИА Новости, 09.09.2024
В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва
Мотоциклист сорвался со стометрового обрыва в горах Крыма и погиб, сообщает республиканское МЧС. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:54
2024-09-09T15:54
2024-09-09T15:54
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мотоциклист сорвался со стометрового обрыва в горах Крыма и погиб, сообщает республиканское МЧС. "В горах погиб мотоциклист. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. По данным ведомства, трагедия произошла на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе вершины Беш-Куба. Спасатели эвакуировали тело погибшего при помощи альпинистского снаряжения. Также спасатели дважды оказали помощь пострадавшим в горно-лесной местности на юго-востоке Крыма. В первом случае спасли девушку, которая случайно сорвалась со скалы высотой около пяти метров в районе водопада Арпат. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. Во втором случае в районе Маяка на мысе Меганом мужчина скатился с горы и вывихнул правое предплечье. Оба пострадавших переданы медикам, заключили в региональном МЧС.
https://ria.ru/20240407/gibel-1938397265.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Крым, Происшествия
В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва
МЧС: в горах Крыма мотоциклист сорвался с обрыва высотой сто метров и погиб
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мотоциклист сорвался со стометрового обрыва в горах Крыма и погиб, сообщает республиканское МЧС.
«
"В горах погиб мотоциклист. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, трагедия произошла на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе вершины Беш-Куба. Спасатели эвакуировали тело погибшего при помощи альпинистского снаряжения.
Также спасатели дважды оказали помощь пострадавшим в горно-лесной местности на юго-востоке Крыма. В первом случае спасли девушку, которая случайно сорвалась со скалы высотой около пяти метров в районе водопада Арпат. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. Во втором случае в районе Маяка на мысе Меганом мужчина скатился с горы и вывихнул правое предплечье. Оба пострадавших переданы медикам, заключили в региональном МЧС.