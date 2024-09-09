https://ria.ru/20240909/mototsiklist-1971633985.html

В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва

В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва - РИА Новости, 09.09.2024

В Крыму мотоциклист сорвался со стометрового обрыва

Мотоциклист сорвался со стометрового обрыва в горах Крыма и погиб, сообщает республиканское МЧС. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:54

2024-09-09T15:54

2024-09-09T15:54

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Мотоциклист сорвался со стометрового обрыва в горах Крыма и погиб, сообщает республиканское МЧС. "В горах погиб мотоциклист. Сорвавшись с обрыва высотой около 100 метров, молодой человек получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. По данным ведомства, трагедия произошла на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе вершины Беш-Куба. Спасатели эвакуировали тело погибшего при помощи альпинистского снаряжения. Также спасатели дважды оказали помощь пострадавшим в горно-лесной местности на юго-востоке Крыма. В первом случае спасли девушку, которая случайно сорвалась со скалы высотой около пяти метров в районе водопада Арпат. У нее диагностировали сотрясение головного мозга. Во втором случае в районе Маяка на мысе Меганом мужчина скатился с горы и вывихнул правое предплечье. Оба пострадавших переданы медикам, заключили в региональном МЧС.

https://ria.ru/20240407/gibel-1938397265.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия