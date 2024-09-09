https://ria.ru/20240909/moskva-2024-1971608050.html

"Москва-2024": как развиваются поезда метро благодаря российским инженерам

"Москва-2024": как развиваются поезда метро благодаря российским инженерам - РИА Новости, 09.09.2024

"Москва-2024": как развиваются поезда метро благодаря российским инженерам

Метрополитен Москвы продолжает развиваться, с запуска первого поезда многое модернизировалось и усовершенствовалось, сеть столичного метро стала одной из самых... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:22

2024-09-09T15:22

2024-09-09T15:22

москва

сергей собянин

кирилл янков

метровагонмаш

московское центральное кольцо (мцк)

московский метрополитен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971606518_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca8016114230770aa8d0373e296ceb96.jpg

Метрополитен Москвы продолжает развиваться, с запуска первого поезда многое модернизировалось и усовершенствовалось, сеть столичного метро стала одной из самых крупных в мире. Благодаря инженерам и дизайнерам, которые использовали высокую долю российских компонентов, появился поезд "Москва-2024". Он имеет улучшенную аэродинамику, повышенную шумоизоляцию и вместимость по сравнению со своими предшественниками. Больше о том, что поменялось в новом вагоне, как создавался дизайн, а также к чему еще стоит стремиться – в материале РИА Новости.История вагонов метроПервые вагоны метро ранее имели буквенные обозначения: "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Еж" и "Ем". В 1970 годы стали использовать цифровые обозначения вагонов, а позже поездам стали давать имена. Например, "Яуза", "Русич", "Ока" и самые современные "Москва". В последствии модернизация привела к вагонам "Москва-2024".За 89 лет на линии метро выходили поезда более десяти различных типов и модификаций. Кроме того, за последние десять лет парк вагонов увеличивался и обновлялся как никогда раньше.Поезда серий "Москва", "Москва-2020" и "Москва-2024" сегодня занимают первое место по распространенности в столичном метро — они составляют около 46% всего парка.Вагоны "Москва-2024" и "Москва-2020"В марте 2024 года на Замоскворецкую линию метро вышел первый поезд новой серии "Москва-2024". Специалисты улучшили в нем аэродинамику и эргономику, повысили шумоизоляцию и вместимость, что позволило сделать поездки более комфортными и для пассажиров, и для машинистов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с 2010 года средний возраст поездов метрополитена уменьшился в два раза – до 12 лет. Все благодаря закупке поездов новых серий, новых поколений. Все начиналось с "Номерного" вагона, потом были запущены новые, современные, мирового уровня поезда "Москва" и "Москва-2020". Позже запустили поезд "Москва-2024", а через два года выйдет "Москва-2026".Он подчеркнул, что подвижной состав Замоскворецкой линии за три года будет полностью обновлен новейшими поездами "Москва-2024" и "Москва-2026".Поезда "Москва-2024" отличаются от предыдущей серии "Москва-2020" тем, что маска состава стала более прямоугольной, увеличился угол наклона, что улучшило аэродинамику, изменилась форма и расположение световых элементов. Также многие детали стали эргономичнее и комфортнее для пассажиров, а также удобнее в техническом обслуживании."Я хочу отметить тренд, а именно начиная с поездов "Москва-2020" стали делать более широкие двери, они теперь закрываются и открываются только в одной плоскости. В поездах первой серии 2017 года выпуска двери закрываются в линии кузова, это означает, что уменьшилось расстояние между дверьми", - сообщил РИА Новости председатель межрегиональной общественной организации "Союз пассажиров", член Общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков.Москвичи определили новый дизайнДизайн салона поездов "Москва-2024" выбрали посетители выставки "Станция Манеж" во время Московского урбанистического форума – 2023. В голосовании приняли участие 82 тысячи человек. Из трех предлагаемых вариантов больше всего голосов набрало оформление в стиле эко, выполненное в коричневых тонах со вставками под дерево. На данный момент поезд "Москва-2024" стал одним из основных экспонатов выставки, которая недавно завершилась в Москве - "Станция манеж. Московский транспорт".Директор центра транспортного планирования института транспорта НИУ ВШЭ Павел Зюзин поделился, что новый вагон вобрал в себя передовые идеи в области вагоностроения для городского транспорта, которые в настоящее время освоены в массовом производстве на заводе "Метровагонмаш"."Это новые конструктивные материалы, новый уровень качества эргономики салона и отделки, а также дополнительных конструктивных решений для повышения вместимости. В частности, удалось реализовать сквозной проход между вагонами. Это новая информационная среда, мультимедийные экраны. Также удалось улучшить шумоизоляцию, расширить дверные проемы для упрощения посадки и высадки пассажиров. Все эти функции доступны теперь для пассажиров и улучшают качество перевозок в пиковые часы. Особенно на популярных станциях метро", - сказал РИА Новости Зюзин.Поезда становятся еще лучшеТакже в столичном метро продолжается работа по обновлению наддверной навигации в поездах. В современных составах "Москва-2020" и "Москва-2024" установлены экраны длиной 1,4 метра. Все составы этих серий — почти 200 поездов на данный момент оснащены улучшенной наддверной навигацией.С помощью улучшенной наддверной навигации пассажиры могут увидеть схему следующей станции, номера выходов и ближайшие улицы, а также направления к пересадкам на другие линии метро, МЦК, МЦД и транспортные объекты. Кроме того, на улучшенной наддверной навигации размещены упоминания парков, спортивных и культурных объектов, железнодорожных, речных и автовокзалов.Кроме того, в новых поездах "Москва-2024" недавно появились зарядки type-C и стало больше разъемов — это сделано по результатам проведенного опроса пассажиров метро.Кроме того, "Метровагонмаш" отметил 28 июня 2024 года 90-летие со дня производства первого вагона метро. В городе Мытищи 90 лет назад на заводе, который сегодня носит имя "Метровагонмаш", зарождалась история российского метровагоностроения. Тогда был создан первый в стране вагон метро типа "А".В честь данного события на предприятии АО "Метровагонмаш" состоялось открытие Памятной Доски на площадке нового цеха приемо-сдаточных испытаний.

https://ria.ru/20240730/bkl-1855581193.html

https://ria.ru/20240830/moskva-1969553394.html

https://ria.ru/20240730/kommunarka-1962849639.html

https://ria.ru/20240709/metro-1958451705.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, сергей собянин, кирилл янков, метровагонмаш, московское центральное кольцо (мцк), московский метрополитен