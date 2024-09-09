https://ria.ru/20240909/moskva-1971590992.html

Удобный подъезд к 25 домам по программе реновации обустроят в Москве

Удобный подъезд к 25 домам по программе реновации обустроят в Москве - РИА Новости, 09.09.2024

Удобный подъезд к 25 домам по программе реновации обустроят в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году обустроят удобные подъездные дороги к 25 домам по программе реновации, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:29

2024-09-09T13:29

2024-09-09T13:29

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году обустроят удобные подъездные дороги к 25 домам по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Проводятся работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 25 домам, строящимся в рамках программы реновации. В настоящее время мероприятия уже завершены на пяти объектах - улицах Верхоянской, Русаковской, Кастанаевской, Керченской и Волгоградском проспекте", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что строительство жилых домов по программе реновации идет на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки. "Дворовые территории c узкими подъездными дорогами не приспособлены для проезда крупногабаритных машин, обустройство новых дорог помогает решить этот вопрос и соединить в будущем жилые массивы с крупными магистралями. В рамках работ обустроим около 15 километров подъездных дорог общей площадью более 88,4 тысяч квадратных метров и почти 40 тысяч "квадратов" тротуаров, для маломобильных горожан сделаем удобные съезды. Дополнительно разобьем 65,4 тыс тысячи квадратных метров газона, высадим зеленые насаждения", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности - хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установят более 270 фонарей с энергосберегающими светильниками. Воздушные линии перенесут в кабельную канализацию.

https://ria.ru/20240909/kapremont-1971527390.html

https://ria.ru/20240904/moskva-1970488539.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы