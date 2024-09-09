https://ria.ru/20240909/moskva-1971590992.html
Удобный подъезд к 25 домам по программе реновации обустроят в Москве
Удобный подъезд к 25 домам по программе реновации обустроят в Москве - РИА Новости, 09.09.2024
Удобный подъезд к 25 домам по программе реновации обустроят в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году обустроят удобные подъездные дороги к 25 домам по программе реновации, сообщил журналистам заместитель... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:29
2024-09-09T13:29
2024-09-09T13:29
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году обустроят удобные подъездные дороги к 25 домам по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Проводятся работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 25 домам, строящимся в рамках программы реновации. В настоящее время мероприятия уже завершены на пяти объектах - улицах Верхоянской, Русаковской, Кастанаевской, Керченской и Волгоградском проспекте", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что строительство жилых домов по программе реновации идет на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки. "Дворовые территории c узкими подъездными дорогами не приспособлены для проезда крупногабаритных машин, обустройство новых дорог помогает решить этот вопрос и соединить в будущем жилые массивы с крупными магистралями. В рамках работ обустроим около 15 километров подъездных дорог общей площадью более 88,4 тысяч квадратных метров и почти 40 тысяч "квадратов" тротуаров, для маломобильных горожан сделаем удобные съезды. Дополнительно разобьем 65,4 тыс тысячи квадратных метров газона, высадим зеленые насаждения", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности - хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установят более 270 фонарей с энергосберегающими светильниками. Воздушные линии перенесут в кабельную канализацию.
https://ria.ru/20240909/kapremont-1971527390.html
https://ria.ru/20240904/moskva-1970488539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2024 году обустроят удобные подъездные дороги к 25 домам по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Проводятся работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 25 домам, строящимся в рамках программы реновации. В настоящее время мероприятия уже завершены на пяти объектах - улицах Верхоянской, Русаковской, Кастанаевской, Керченской и Волгоградском проспекте", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что строительство жилых домов по программе реновации идет на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки.
"Дворовые территории c узкими подъездными дорогами не приспособлены для проезда крупногабаритных машин, обустройство новых дорог помогает решить этот вопрос и соединить в будущем жилые массивы с крупными магистралями. В рамках работ обустроим около 15 километров подъездных дорог общей площадью более 88,4 тысяч квадратных метров и почти 40 тысяч "квадратов" тротуаров, для маломобильных горожан сделаем удобные съезды. Дополнительно разобьем 65,4 тыс тысячи квадратных метров газона, высадим зеленые насаждения", - уточнил Бирюков
.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности - хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установят более 270 фонарей с энергосберегающими светильниками. Воздушные линии перенесут в кабельную канализацию.