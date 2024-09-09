https://ria.ru/20240909/moskva-1971567490.html

В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим

В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим - РИА Новости, 09.09.2024

В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим

Сентябрь в Москве может оказаться рекордно сухим, за первую половину месяца в столице не выпадет ни капли дождя, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:32

2024-09-09T12:32

2024-09-09T12:36

общество

москва

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве может оказаться рекордно сухим, за первую половину месяца в столице не выпадет ни капли дождя, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Сентябрь 2024 года в Москве области запомнится своей уникальностью. За первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя. Такого в столице еще не было ни разу. Не исключено, что текущий сентябрь в Москве окажется рекордно сухим", - написала Позднякова. Она уточнила, что небольшое количество осадков за первую половину сентября выпадало в 2018 году - 4,3 миллиметра, а также в 2023 году - 3,9 миллиметра.

https://ria.ru/20240903/knigi-1969962847.html

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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии, погода