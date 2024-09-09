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В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим
В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим - РИА Новости, 09.09.2024
В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим
Сентябрь в Москве может оказаться рекордно сухим, за первую половину месяца в столице не выпадет ни капли дождя, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:32
2024-09-09T12:32
2024-09-09T12:36
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татьяна позднякова
экология в россии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве может оказаться рекордно сухим, за первую половину месяца в столице не выпадет ни капли дождя, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Сентябрь 2024 года в Москве области запомнится своей уникальностью. За первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя. Такого в столице еще не было ни разу. Не исключено, что текущий сентябрь в Москве окажется рекордно сухим", - написала Позднякова. Она уточнила, что небольшое количество осадков за первую половину сентября выпадало в 2018 году - 4,3 миллиметра, а также в 2023 году - 3,9 миллиметра.
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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России, Погода
В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим
Позднякова: в Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим