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В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим - РИА Новости, 09.09.2024
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12:32 09.09.2024 (обновлено: 12:36 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/moskva-1971567490.html
В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим
В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим - РИА Новости, 09.09.2024
В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим
Сентябрь в Москве может оказаться рекордно сухим, за первую половину месяца в столице не выпадет ни капли дождя, сообщила главный специалист столичного... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:32
2024-09-09T12:36
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве может оказаться рекордно сухим, за первую половину месяца в столице не выпадет ни капли дождя, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Сентябрь 2024 года в Москве области запомнится своей уникальностью. За первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя. Такого в столице еще не было ни разу. Не исключено, что текущий сентябрь в Москве окажется рекордно сухим", - написала Позднякова. Она уточнила, что небольшое количество осадков за первую половину сентября выпадало в 2018 году - 4,3 миллиметра, а также в 2023 году - 3,9 миллиметра.
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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Экология в России, Погода
В Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим

Позднякова: в Москве сентябрь может оказаться рекордно сухим

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сентябрь в Москве может оказаться рекордно сухим, за первую половину месяца в столице не выпадет ни капли дождя, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"Сентябрь 2024 года в Москве области запомнится своей уникальностью. За первую половину месяца в Москве не выпадет ни капли дождя. Такого в столице еще не было ни разу. Не исключено, что текущий сентябрь в Москве окажется рекордно сухим", - написала Позднякова.
Она уточнила, что небольшое количество осадков за первую половину сентября выпадало в 2018 году - 4,3 миллиметра, а также в 2023 году - 3,9 миллиметра.
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ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаЭкология в РоссииПогода
 
 
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