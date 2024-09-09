https://ria.ru/20240909/morpekhi-1971506434.html

Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром

Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 09.09.2024

Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром

Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" взяли несколько опорных пунктов ВСУ и смогли отрезать пути снабжения... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T05:05

2024-09-09T05:05

2024-09-09T10:06

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россия

угледар

вооруженные силы украины

бмп-3

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" взяли несколько опорных пунктов ВСУ и смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона противника под Угледаром, сообщили в понедельник в Минобороны."В ходе огневой поддержки штурмовых подразделений (экипажи БМП-3. — Прим. ред.) нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Угледара. Морские пехотинцы в составе бронегрупп на БМП-3 взяли несколько опорных пунктов противника, смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на Угледарском участке фронта", — рассказали в ведомстве.Как сообщил командир бронегруппы с позывным Криптонец, бойцы стараются наносить массовое огневое поражение по позициям, так как противник может пойти справа и слева по флангам. Механик-водитель БМП-3 с позывным Велес отметил, что работали в основном по лесополосам, где укрывался враг. "У них тут очень хорошие укрепления — по 100-150 метров опорников. У нас была задача забрать 12 километров, мы с задачей справились, естественно", — рассказал боец.В Минобороны также отметили, что боевики ВСУ на этом участке фронта стали чаще сдаваться в плен.Перед штурмом вражеских позиций морпехи, как правило, их "залистовывают" — сбрасывают с воздуха листовки с предложением сдаться в плен и инструкциями, как это сделать.В минувшую среду Минобороны сообщило об освобождении сел Карловка и Пречистовка в ДНР. Последнее взяла под контроль группировка "Восток". Ее подразделения также поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады украинской армии и 117-й бригады теробороны, а также отразили одну контратаку.

https://ria.ru/20240827/germaniya-1968750817.html

https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971497622.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, угледар, вооруженные силы украины, бмп-3