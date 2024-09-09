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Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:05 09.09.2024 (обновлено: 10:06 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/morpekhi-1971506434.html
Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром
Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 09.09.2024
Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром
Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" взяли несколько опорных пунктов ВСУ и смогли отрезать пути снабжения... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:05
2024-09-09T10:06
специальная военная операция на украине
россия
угледар
вооруженные силы украины
бмп-3
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" взяли несколько опорных пунктов ВСУ и смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона противника под Угледаром, сообщили в понедельник в Минобороны.&quot;В ходе огневой поддержки штурмовых подразделений (экипажи БМП-3. — Прим. ред.) нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Угледара. Морские пехотинцы в составе бронегрупп на БМП-3 взяли несколько опорных пунктов противника, смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на Угледарском участке фронта&quot;, — рассказали в ведомстве.Как сообщил командир бронегруппы с позывным Криптонец, бойцы стараются наносить массовое огневое поражение по позициям, так как противник может пойти справа и слева по флангам. Механик-водитель БМП-3 с позывным Велес отметил, что работали в основном по лесополосам, где укрывался враг. "У них тут очень хорошие укрепления — по 100-150 метров опорников. У нас была задача забрать 12 километров, мы с задачей справились, естественно", — рассказал боец.В Минобороны также отметили, что боевики ВСУ на этом участке фронта стали чаще сдаваться в плен.Перед штурмом вражеских позиций морпехи, как правило, их "залистовывают" — сбрасывают с воздуха листовки с предложением сдаться в плен и инструкциями, как это сделать.В минувшую среду Минобороны сообщило об освобождении сел Карловка и Пречистовка в ДНР. Последнее взяла под контроль группировка "Восток". Ее подразделения также поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады украинской армии и 117-й бригады теробороны, а также отразили одну контратаку.
https://ria.ru/20240827/germaniya-1968750817.html
https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971497622.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, угледар, вооруженные силы украины, бмп-3
Специальная военная операция на Украине, Россия, Угледар, Вооруженные силы Украины, БМП-3
Морпехи ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром

Экипажи БМП-3 ТОФ отрезали пути снабжения крупного гарнизона ВСУ под Угледаром

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Экипажи БМП-3 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" взяли несколько опорных пунктов ВСУ и смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона противника под Угледаром, сообщили в понедельник в Минобороны.
«

"В ходе огневой поддержки штурмовых подразделений (экипажи БМП-3. — Прим. ред.) нанесли огневое поражение позициям ВСУ в районе Угледара. Морские пехотинцы в составе бронегрупп на БМП-3 взяли несколько опорных пунктов противника, смогли отрезать пути снабжения крупного гарнизона ВСУ на Угледарском участке фронта", — рассказали в ведомстве.

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Как сообщил командир бронегруппы с позывным Криптонец, бойцы стараются наносить массовое огневое поражение по позициям, так как противник может пойти справа и слева по флангам. Механик-водитель БМП-3 с позывным Велес отметил, что работали в основном по лесополосам, где укрывался враг.
«
"У них тут очень хорошие укрепления — по 100-150 метров опорников. У нас была задача забрать 12 километров, мы с задачей справились, естественно", — рассказал боец.
В Минобороны также отметили, что боевики ВСУ на этом участке фронта стали чаще сдаваться в плен.
Перед штурмом вражеских позиций морпехи, как правило, их "залистовывают" — сбрасывают с воздуха листовки с предложением сдаться в плен и инструкциями, как это сделать.
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В минувшую среду Минобороны сообщило об освобождении сел Карловка и Пречистовка в ДНР. Последнее взяла под контроль группировка "Восток". Ее подразделения также поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады украинской армии и 117-й бригады теробороны, а также отразили одну контратаку.

Пречистовка находится на трассе Великая Новоселка — Угледар, по которой ВСУ снабжают группировку, обороняющую Угледар. Освобождение этого населенного пункта позволит российским военным зайти в тыл противника, а также развить наступление на Великую Новоселку, Новоукраинку и Богоявленку.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУгледарВооруженные силы УкраиныБМП-3
 
 
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