https://ria.ru/20240909/monety-1971560239.html

ЦБ выпустил памятные монеты к 25-летию Союзного государства

ЦБ выпустил памятные монеты к 25-летию Союзного государства - РИА Новости, 09.09.2024

ЦБ выпустил памятные монеты к 25-летию Союзного государства

Банк России в понедельник, 9 сентября, выпускает в обращение памятные монеты - серебряную номиналом 3 рубля и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:28

2024-09-09T11:28

2024-09-09T13:13

экономика

справки

россия

белоруссия

центральный банк рф (цб рф)

санкт-петербургский монетный двор

московский монетный двор

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971558839_321:0:1569:702_1920x0_80_0_0_b5ba45670abaadfc474d3e132c7eacc6.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Банк России в понедельник, 9 сентября, выпускает в обращение памятные монеты - серебряную номиналом 3 рубля и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей, - посвященные 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и РФ, сообщает регулятор. "Банк России 9 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты "25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства": серебряную номиналом 3 рубля, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей", - говорится в сообщении ЦБ. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. Монета в 25 рублей имеет форму круга диаметром 27 миллиметров. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, над ним вдоль канта - надпись полукругом "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа - товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки - надпись: "Банк России", номинал монеты "25 рублей", дата "2024 год". Тираж - 50 тысяч. На оборотной стороне обеих монет расположено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из народных белорусского и русского орнаментов. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

https://ria.ru/20240909/bezopasnost-1971502026.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, справки, россия, белоруссия, центральный банк рф (цб рф), санкт-петербургский монетный двор, московский монетный двор