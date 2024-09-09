ЦБ выпустил памятные монеты к 25-летию Союзного государства
ЦБ выпустил в обращение памятные монеты к 25-летию создания Союзного государства
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Банк России в понедельник, 9 сентября, выпускает в обращение памятные монеты - серебряную номиналом 3 рубля и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей, - посвященные 25-летию со дня подписания договора о создании Союзного государства Белоруссии и РФ, сообщает регулятор.
"Банк России 9 сентября 2024 года выпускает в обращение памятные монеты "25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства": серебряную номиналом 3 рубля, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием номиналом 25 рублей", - говорится в сообщении ЦБ.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, или одна тройская унция, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2024 год", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
Монета в 25 рублей имеет форму круга диаметром 27 миллиметров. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение герба России, над ним вдоль канта - надпись полукругом "Российская Федерация", обрамленная с обеих сторон сдвоенными ромбами, справа - товарный знак Московского монетного двора, под гербом в центре в три строки - надпись: "Банк России", номинал монеты "25 рублей", дата "2024 год". Тираж - 50 тысяч.
На оборотной стороне обеих монет расположено цветное изображение символики, посвященной 25-летию со дня подписания Договора о создании Союзного государства, на фоне рельефной композиции из народных белорусского и русского орнаментов. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.