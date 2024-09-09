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Молдавские перевозчики намерены возобновить акции протеста - РИА Новости, 09.09.2024
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13:44 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/moldaviya-1971595271.html
Молдавские перевозчики намерены возобновить акции протеста
Молдавские перевозчики намерены возобновить акции протеста - РИА Новости, 09.09.2024
Молдавские перевозчики намерены возобновить акции протеста
Молдавские перевозчики намерены возобновить акции протеста в случае, если власти республики не пойдут на диалог и не вмешаются в разрешение накопившихся в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:44
2024-09-09T13:44
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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Молдавские перевозчики намерены возобновить акции протеста в случае, если власти республики не пойдут на диалог и не вмешаются в разрешение накопившихся в отрасли проблем, сообщает в понедельник пресс-служба Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии (APOTA). Ассоциация направила открытое письмо премьер-министру республики Дорину Речану. В нем сообщается о проблемах, с которыми сталкиваются водители, с требованием к правительству вмешаться в ситуацию. "Эволюция этих тем дошла до того, что перевозчики вынуждены либо услышать объективное решение, принятое в срочном порядке, либо начать протестовать", - говорится в официальном письме. Перевозчики просят аудиенции у премьер-министра и срочного участия для решения вопроса о законодательном продлении разрешений на регулярные перевозки во внутреннем сообщении, о разработке методики расчета тарифов на услуги автовокзалов и регулярные транспортные услуги, о создании рабочей группы по разработке положений, связанных с налогообложением. "Мы считаем, что настало время обсудить накопившиеся проблемы, чтобы совместными усилиями попытаться найти их решение", - подчеркивается в письме. Транспортники в Молдавии бастовали в конце февраля, тогда около 70% водителей автобусов междугородних маршрутов не выходили на работу два дня. Министр инфраструктуры Андрей Спыну назвал подобную акцию недопустимой. В APOTA считают, что под видом поправок в транспортный кодекс власти продвигают коррупционные схемы в интересах определенных групп. Спикер парламента Игорь Гросу предложил протестующим представить свои предложения по изменению кодекса автомобильного транспорта.
https://ria.ru/20240908/moldavija-1971393273.html
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в мире, молдавия, дорин речан, игорь гросу
В мире, Молдавия, Дорин Речан, Игорь Гросу
Молдавские перевозчики намерены возобновить акции протеста

Молдавские перевозчики предупредили о протестах, если власти не пойдут на диалог

© Sputnik / Victor CiobanuПредставители Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдавии частично перекрыли движение на центральной площади Кишинева
Представители Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдавии частично перекрыли движение на центральной площади Кишинева - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Sputnik / Victor Ciobanu
Представители Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдавии частично перекрыли движение на центральной площади Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Молдавские перевозчики намерены возобновить акции протеста в случае, если власти республики не пойдут на диалог и не вмешаются в разрешение накопившихся в отрасли проблем, сообщает в понедельник пресс-служба Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков Молдавии (APOTA).
Ассоциация направила открытое письмо премьер-министру республики Дорину Речану. В нем сообщается о проблемах, с которыми сталкиваются водители, с требованием к правительству вмешаться в ситуацию.
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"Эволюция этих тем дошла до того, что перевозчики вынуждены либо услышать объективное решение, принятое в срочном порядке, либо начать протестовать", - говорится в официальном письме.
Перевозчики просят аудиенции у премьер-министра и срочного участия для решения вопроса о законодательном продлении разрешений на регулярные перевозки во внутреннем сообщении, о разработке методики расчета тарифов на услуги автовокзалов и регулярные транспортные услуги, о создании рабочей группы по разработке положений, связанных с налогообложением. "Мы считаем, что настало время обсудить накопившиеся проблемы, чтобы совместными усилиями попытаться найти их решение", - подчеркивается в письме.
Транспортники в Молдавии бастовали в конце февраля, тогда около 70% водителей автобусов междугородних маршрутов не выходили на работу два дня. Министр инфраструктуры Андрей Спыну назвал подобную акцию недопустимой. В APOTA считают, что под видом поправок в транспортный кодекс власти продвигают коррупционные схемы в интересах определенных групп. Спикер парламента Игорь Гросу предложил протестующим представить свои предложения по изменению кодекса автомобильного транспорта.
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