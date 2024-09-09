Молдавия ищет альтернативные маршруты для поставок газа
Парликов: Молдавия может использовать альтернативные маршруты для поставок газа
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 сен - РИА Новости. Власти Молдавии рассматривают возможность использования альтернативных маршрутов для поставок газа в условиях нестабильности на традиционных направлениях через Украину, сообщил глава минэнерго республики Виктор Парликов.
С декабря 2022 года компания "Молдовагаз" получает газ из двух источников — от государственного предприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев передает весь полученный от РФ газ Тирасполю в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании "Интер РАО", обеспечивает более 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.
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"В последнее время ситуация и на станции Суджа, контролируемой Украиной, вызывает обеспокоенность. Но пока нет предпосылок для прекращения поставок газа, даже в случае истечения текущих контрактов или аварий на станции, у нас есть варианты введения альтернативных маршрутов поставки топлива", - заявил Парликов в эфире телеканала TV8.
Министр отметил, что один из возможных вариантов — транспортировка российского газа через Турцию, что удлинит маршрут и увеличит стоимость доставки.
По словам Парликова, молдавские власти и компания "Молдовагаз" уже направили запросы в "Газпром" для рассмотрения альтернативных маршрутов, включая транзит через Турцию. Сейчас ожидается ответ и проработка деталей, однако основной расчет делается на продолжение традиционных поставок, добавил министр.
В мае 2022 года Украина прекратила транзит газа через ГИС "Сохрановка", ссылаясь на контроль территории российскими силами. В результате остался только один вход для транзита газа в Европу — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, несмотря на то, что контракт предусматривает гарантированный объем прокачки в 109,6 миллиона кубометров в сутки с обеих сторон.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Маршрут через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области остается единственным для транзита российского газа через Украину в Европу. В прошлом году "Газпром" поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров газа, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.
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