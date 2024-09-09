Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана
Мишустин: энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Энергетическое партнёрство РФ и Узбекистана успешно продвигается, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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"Успешно продвигается наше энергетическое партнерство. В том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти, нефтепродуктов из России", - сообщил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.
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