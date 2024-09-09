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Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана - РИА Новости, 09.09.2024
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18:36 09.09.2024 (обновлено: 19:00 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/mishustin-1971679682.html
Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана
Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана - РИА Новости, 09.09.2024
Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана
Энергетическое партнёрство РФ и Узбекистана успешно продвигается, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из РФ, сообщил... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:36
2024-09-09T19:00
экономика
цены на нефть
россия
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Энергетическое партнёрство РФ и Узбекистана успешно продвигается, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Успешно продвигается наше энергетическое партнерство. В том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти, нефтепродуктов из России", - сообщил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.
https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html
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экономика, цены на нефть, россия, узбекистан, михаил мишустин
Экономика, Цены на нефть, Россия, Узбекистан, Михаил Мишустин
Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана

Мишустин: энергетическое партнерство России и Узбекистана успешно продвигается

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пятом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана в Ташкенте. 9 сентября 2024
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ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Энергетическое партнёрство РФ и Узбекистана успешно продвигается, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«
"Успешно продвигается наше энергетическое партнерство. В том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти, нефтепродуктов из России", - сообщил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.
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