https://ria.ru/20240909/mishustin-1971679682.html

Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана

Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана - РИА Новости, 09.09.2024

Мишустин оценил энергетическое партнерство России и Узбекистана

Энергетическое партнёрство РФ и Узбекистана успешно продвигается, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из РФ, сообщил... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:36

2024-09-09T18:36

2024-09-09T19:00

экономика

цены на нефть

россия

узбекистан

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Энергетическое партнёрство РФ и Узбекистана успешно продвигается, в том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти и нефтепродуктов из РФ, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Успешно продвигается наше энергетическое партнерство. В том числе по поставкам в Узбекистан природного газа, нефти, нефтепродуктов из России", - сообщил Мишустин на заседании совместной комиссии на уровне глав правительств РФ и Узбекистана.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

россия

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, узбекистан, михаил мишустин