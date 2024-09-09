https://ria.ru/20240909/mishustin-1971669467.html

Мишустин начал визит в Узбекистан с посещения мемориального комплекса

Мишустин начал визит в Узбекистан с посещения мемориального комплекса - РИА Новости, 09.09.2024

Мишустин начал визит в Узбекистан с посещения мемориального комплекса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал программу официального визита в Узбекистан с посещения мемориального комплекса "Парк Победы". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:50

2024-09-09T17:50

2024-09-09T18:20

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ТАШКЕНТ, 9 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал программу официального визита в Узбекистан с посещения мемориального комплекса "Парк Победы". Российский премьер возложил букет из алых роз, перевязанных траурной лентой, к монументу "Ода стойкости", который посвящен памяти Зульфии Закировой, потерявшей на войне пятерых сыновей, и всем женщинам, мужья и дети которых погибли на фронте. У этого мемориала традиционно проводятся официальные мероприятия с возложением венков и цветов. Высокопоставленных гостей у монумента встретил почетный караул, выстроившийся вдоль аллеи, ведущей к памятнику, и военный оркестр. В сопровождении своего узбекского коллеги, премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова Мишустин осмотрел Музей Славы - главный павильон "Парка Победы". Экскурсовод мемориального комплекса Джумапай Насиров провел высокопоставленных гостей по экспозиции, посвященной истории участия Узбекистана во Второй мировой войне. Маршрут следования гостей музея был выстроен в соответствии с четким ходом событий военных лет. Особый акцент сделан на героических подвигах уроженцев Узбекистана. Свой рассказ экскурсовод начал с демонстрации огромной панорамы вокзала Ташкента, где во всю гигантскую полукруглую сцену развернулась сцена отправки уроженцев Узбекистана на фронт. Он обратил внимание на некоторые детали, например на традиционное откусывание лепешки перед отъездом. Этот эпизод тоже нашел свое отражение на огромном полотне, так же, как и эпизод приема детей из оккупированных территорий. Мишустин прошелся по залам, знаменующим ключевые события Великой Отечественной войны, ознакомился с экспозицией, посвященной работе медиков, а также работников культуры. Ему рассказали, что за время войны в Узбекистане было снято 18 фильмов, в том числе знаменитая картина "Два бойца". Продемонстрировали российскому премьеру и зал со всевозможными подарками, которые высокопоставленные посетители преподносили в дар музею. Напоследок Мишустин оставил запись в книге почетных гостей. "От всей души благодарю всех узбекских друзей за потрясающее отношение к нашей общей истории", - написал глава российского правительства. "Великая Отечественная война унесла миллионы жизней наших соотечественников, и вклад нашей Узбекской ССР неоценим в общую победу. Никогда не забудем то, как в Узбекистане отнеслись к детям и жителям оккупированных территорий России. Их встречали как родных", - также отметил премьер. "Спасибо вам за это бережное отношение к общей истории. Вечная память павшим воинам", - заключил он, оставив автограф и дату посещения музея. Плотный рабочий график не позволил Мишустину подробно осмотреть уличную экспозицию, где воссоздан вокзал Ташкента и представлены образцы вооружений тех лет. Часть экспонатов подарена Белоруссией и Российской Федерацией. В частности, к 75-летию Победы Россия преподнесла музею две гаубицы той эпохи. В музее расположены шесть отделов, в которых выставлены экспонаты, большое количество рукописно-документальных и фотоматериалов, материалов изобразительного искусства, рассказывающих об истории Великой Отечественной войны, о борьбе советского народа с немецкими захватчиками. Все текстовые материалы на территории парка доступны на трех языках: узбекском, русском и английском. Сам комплекс открылся 9 мая 2020 года. Общая площадь "Парка Победы" составляет 14,6 га. Комплекс разделен на 12 символических зон: вход, центральная аллея, площадка военной техники, амфитеатр и административное здание, "Вокзал", "Ужасы войны", "Линия фронта", траурно-памятная зона, "Радость", "Победа", Музей Славы и Площадь благодарности. Оформление парка выдержано в стиле военных лет. У входа в парк установлена Арка Победы в виде пятиконечной звезды. Справа и слева от центральной аллеи размещены барельефы, изображающие основные события Второй мировой войны. В них отражены мужество, героизм и отвага народов Узбекистана на фронтах, самоотверженный труд в тылу. Далее на центральной аллее располагается фонтан в виде ордена "Победа". Отдельным объектом является реконструкция ташкентского железнодорожного узла военного времени, который видел миллионы эвакуированных с территорий, занятых врагом, из блокадного Ленинграда, а также тысячи эшелонов с ранеными. Инсталляция "Скорби и Печали" выполнена в форме бездонного ока, в которое уходят могильные памятники бойцам разный национальностей и вероисповеданий. На вершине кургана установлена скульптурная композиция "Вечный подвиг": монумент Герою Советского Союза генерал-майору Сабиру Рахимову и всем воинам-узбекистанцам, участникам Великой Отечественной войны. В честь каждого Героя Советского Союза - выходца из республики здесь посажено дерево и установлена мраморная плита с 301 именем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, узбекистан, россия, ташкент, михаил мишустин, абдулла арипов