https://ria.ru/20240909/minoborony-1971609572.html

ВС России нанесли поражение ВСУ у 14 населенных пунктов Курской области

ВС России нанесли поражение ВСУ у 14 населенных пунктов Курской области - РИА Новости, 09.09.2024

ВС России нанесли поражение ВСУ у 14 населенных пунктов Курской области

Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:35

2024-09-09T14:35

2024-09-09T14:35

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость Курской области, сообщило Минобороны РФ."Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны в районах населенных пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость", - говорится в сообщении.

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)