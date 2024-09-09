https://ria.ru/20240909/middlton-1971689310.html

Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии - РИА Новости, 09.09.2024

Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии

Супруга наследного принца Британии Уильяма Кейт Миддлтон, у которой ранее обнаружили рак, сообщила в понедельник в соцсети X о завершении курса химиотерапии. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:11

2024-09-09T19:11

2024-09-09T19:11

в мире

кейт миддлтон

великобритания

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Супруга наследного принца Британии Уильяма Кейт Миддлтон, у которой ранее обнаружили рак, сообщила в понедельник в соцсети X о завершении курса химиотерапии."Я не могу передать словами, какое это облегчение, наконец-то, завершить химиотерапевтическое лечение", - сообщила она. Принцесса Уэльская заявила, что теперь она делает всё возможное, чтобы болезнь не возвращалась. По её словам, несмотря на завершение курса химиотерапии, путь к полному восстановлению будет долгим. Миддлтон сообщила, что с нетерпением ждёт возвращения к работе и по возможности к большему числу общественных обязанностей в ближайшие месяцы. Она также поблагодарила всех за поддержку и выразила её тем, кто борется с раком. Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины оперативного вмешательства не указывались, в тексте заявления уточнялось, что принцесса пожелала, чтобы ее "личная медицинская информация оставалась конфиденциальной". Позднее Миддлтон заявила, что в результате операции у нее обнаружили рак и она проходит курс химиотерапии. Она также попросила общественность дать ее семье время и право на личную жизнь.

https://ria.ru/20240615/middlton-1953136251.html

https://ria.ru/20240814/velikobritaniya-1965729471.html

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в мире, кейт миддлтон, великобритания