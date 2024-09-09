https://ria.ru/20240909/mid-1971663194.html
МИД намерен оспорить в суде выставление "Дома Москвы" на торги в Риге
МИД намерен оспорить в суде выставление "Дома Москвы" на торги в Риге - РИА Новости, 09.09.2024
МИД намерен оспорить в суде выставление "Дома Москвы" на торги в Риге
Российские компетентные органы имеют полное право оспорить в судебном порядке выставление Латвией на торги российского "Дома Москвы" в Риге, эта работа сейчас... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:28
2024-09-09T17:28
2024-09-09T17:38
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские компетентные органы имеют полное право оспорить в судебном порядке выставление Латвией на торги российского "Дома Москвы" в Риге, эта работа сейчас проводится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Власти Латвии в августе выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы" в Риге, деньги за который планируется направить Украине. В российском посольстве отметили, что рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно экспроприированной недвижимости - крайне опасный прецедент в правовой практике. "Российские компетентные органы имеют полное право оспорить в судебном порядке действия Риги. Эта работа сейчас проводится", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Она добавила, что деяниям лиц, причастных к незаконному изъятию российской недвижимости в Латвии, может быть дана уголовно-правовая оценка в соответствии с российским законодательством. Захарова подчеркнула, что здание "Дома Москвы" по-прежнему по праву принадлежит российской столице и без согласия РФ не может быть каким-либо образом присвоено и/или передано третьим лицам. "Подобные действия будут иметь негативные правовые последствия как для прибалтийских властей, так и для приобретателей имущества, заведомо добытого незаконным путем", - заключила она.
https://ria.ru/20240716/latviya-1960004986.html
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в мире, жилье, латвия, рига, россия, мария захарова
В мире, Жилье, Латвия, Рига, Россия, Мария Захарова
МИД намерен оспорить в суде выставление "Дома Москвы" на торги в Риге
Захарова: Россия имеет право оспорить в суде выставление "Дома Москвы" на торги
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российские компетентные органы имеют полное право оспорить в судебном порядке выставление Латвией на торги российского "Дома Москвы" в Риге, эта работа сейчас проводится, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Власти Латвии в августе выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы" в Риге, деньги за который планируется направить Украине. В российском посольстве отметили, что рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно экспроприированной недвижимости - крайне опасный прецедент в правовой практике.
"Российские компетентные органы имеют полное право оспорить в судебном порядке действия Риги. Эта работа сейчас проводится", - говорится в сообщении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
Она добавила, что деяниям лиц, причастных к незаконному изъятию российской недвижимости в Латвии, может быть дана уголовно-правовая оценка в соответствии с российским законодательством.
Захарова подчеркнула, что здание "Дома Москвы" по-прежнему по праву принадлежит российской столице и без согласия РФ не может быть каким-либо образом присвоено и/или передано третьим лицам.
"Подобные действия будут иметь негативные правовые последствия как для прибалтийских властей, так и для приобретателей имущества, заведомо добытого незаконным путем", - заключила она.