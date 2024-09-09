https://ria.ru/20240909/memrik-1971581325.html

ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР - РИА Новости, 09.09.2024

ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР

Российские войска освободили село Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:46

2024-09-09T12:46

2024-09-09T17:52

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска освободили село Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Всего за сутки подразделения группировки "Центр" отбили восемь контратак ВСУ и ударили по позициям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы.Противник потерял до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ 2С3 "Акация", гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971579500.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, безопасность