ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
Минобороны: группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Мемрик в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска освободили село Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденное село Мемрик в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Мемрик в ДНР
Мемрик — село в Новогродовской городской общине, расположенное в восьми километрах к востоку от Селидово. Отсюда можно наступать как на Селидово с востока, так и на Горняк и Украинск с севера.
Всего за сутки подразделения группировки "Центр" отбили восемь контратак ВСУ и ударили по позициям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы.
Противник потерял до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ 2С3 "Акация", гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30.