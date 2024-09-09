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ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 09.09.2024 (обновлено: 17:52 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/memrik-1971581325.html
ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР - РИА Новости, 09.09.2024
ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР
Российские войска освободили село Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:46
2024-09-09T17:52
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска освободили село Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.Всего за сутки подразделения группировки "Центр" отбили восемь контратак ВСУ и ударили по позициям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы.Противник потерял до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ 2С3 "Акация", гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30.
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971579500.html
россия
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность
ВС России освободили населенный пункт Мемрик в ДНР

Минобороны: группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Мемрик в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Российские войска освободили село Мемрик в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Мемрик Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке о ходе специальной военной операции.
© ИнфографикаОсвобожденное село Мемрик в ДНР
Освобожденное село Мемрик в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Мемрик в ДНР

Мемрик — село в Новогродовской городской общине, расположенное в восьми километрах к востоку от Селидово. Отсюда можно наступать как на Селидово с востока, так и на Горняк и Украинск с севера.

Всего за сутки подразделения группировки "Центр" отбили восемь контратак ВСУ и ударили по позициям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы.
Противник потерял до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, САУ 2С3 "Акация", гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20, четыре гаубицы Д-30.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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