https://ria.ru/20240909/mediagruppa-1971664008.html

В пресс-центре "России сегодня" представили сборник "ПоэZия русской зимы"

В пресс-центре "России сегодня" представили сборник "ПоэZия русской зимы" - РИА Новости, 09.09.2024

В пресс-центре "России сегодня" представили сборник "ПоэZия русской зимы"

Сборник "ПоэZия русской зимы", в который вошли стихи 27 авторов, представили в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:42

2024-09-09T17:42

2024-09-09T17:42

донбасс

россия

донецкая народная республика

маргарита симоньян

захар прилепин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970835867_0:0:1141:642_1920x0_80_0_0_892e620e349600a3376a99d0dd1f9e88.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборник "ПоэZия русской зимы", в который вошли стихи 27 авторов, представили в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В новый сборник вошли стихи поэтов Германа Титова, Дмитрия Филиппова, Динары Керимовой, Дмитрия Мельникова, Анны Ревякиной, Влада Маленко и Анны Долгаревой. Предисловие к книге написал Захар Прилепин. "Пожалуй, одна из главных причин, прежде всего, тот большой массив новых текстов, который появился после начала специальной военной операции. Поскольку работа над первым томом велась летом 2022 года, то в него преимущественно все-таки вошли тексты, которые были написаны за 8 лет войны на Донбассе. Поскольку спецоперация продолжается... то поэзия, конечно, реагирует", - сказала на презентации сборника продюсер проекта "ПоэZия русского лета" и телеканала RT Яна Довгаленко. Она добавила, что еще одной причиной создания нового сборника стали новые авторы. Также Довгаленко объяснила, почему для сборника было выбрано такое название. "Мы все знаем, какие зимы в России суровые. Это честное время, это время философских размышлений, время поиска ответов на самые главные вопросы, жизненно важные вопросы. В общем, поэтому зима", - сказала Довгаленко, добавив, что зима - это то время года, когда все знают, что будет весна. Довгаленко рассказала, что, выбирая обложку нового сборника, хотели сохранить преемственность первому тому. "Выбор пал на "Корсу" (полковник Ольга Качура - ред.). Это легендарный просто человек, единственная женщина-командир, которая воевала на Донбассе с 2014 года, стояла у истоков Русской весны. Это герой ДНР, герой России, посмертно. И она, как никто другой, достойна всеобщей памяти", - сказала Довгаленко. Сборник посвящен десятилетию годовщины войны в Донбассе. "Первые тексты, первые публикации поэтов, поддерживающих Русскую весну, войну в Новороссии и СВО, я так или иначе собирал вокруг себя, в нашем кругу, собирал первые фестивали, первые встречи, первые события с этим связанные. И, конечно же, у нас во многом дружба с Маргаритой Симоньян, с RT, она на этой культурной основе возникла. Потому что Маргарита любит и понимает поэзию", - сказал Захар Прилепин на презентации сборника. Довгаленко подчеркнула, что весь проект появился по личной инициативе Симоньян. По ее словам, Симоньян - "душа и сердце проекта", и она все стихи вычитывает лично. Также на презентации книги отметили, что вся прибыль от продаж книг на сайте RTshop пойдет на благотворительность. Проект, на который пойдут средства, был запущен несколько лет назад и был изначально посвящен помощи детям Донбасса, которые пострадали от военных действий, сейчас он распространяется и на новые регионы. Редакция RT в октябре прошлого года на поэтическом вечере ZOV в Москве презентовала сборник стихов "Поэzия русского лета", куда вошли произведения 25 авторов.

https://ria.ru/20240628/simonyan-1956237802.html

https://ria.ru/20240903/konkurs-1970076173.html

https://ria.ru/20240701/fotovystavki-1956111229.html

https://ria.ru/20240905/sbornik-1970835990.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, донецкая народная республика, маргарита симоньян, захар прилепин