https://ria.ru/20240909/mchs-1971615800.html

Крупный пожар в Екатеринбурге ликвидировали

Крупный пожар в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 09.09.2024

Крупный пожар в Екатеринбурге ликвидировали

Пожар в промзоне в Екатеринбурге ликвидирован, информирует Telegram-канал МЧС России. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:53

2024-09-09T14:53

2024-09-09T14:59

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар в промзоне в Екатеринбурге ликвидирован, информирует Telegram-канал МЧС России.Ранее в ведомстве сообщили, что на площади в одну тысячу квадратных метров в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки."МЧС России: пожар в Свердловской области ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240909/pozhar-1971514462.html

екатеринбург

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)