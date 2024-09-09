https://ria.ru/20240909/mchs-1971615800.html
Крупный пожар в Екатеринбурге ликвидировали
Крупный пожар в Екатеринбурге ликвидировали - РИА Новости, 09.09.2024
Крупный пожар в Екатеринбурге ликвидировали
Пожар в промзоне в Екатеринбурге ликвидирован, информирует Telegram-канал МЧС России. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:53
2024-09-09T14:53
2024-09-09T14:59
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пожар в промзоне в Екатеринбурге ликвидирован, информирует Telegram-канал МЧС России.Ранее в ведомстве сообщили, что на площади в одну тысячу квадратных метров в промзоне в Екатеринбурге горят покрышки."МЧС России: пожар в Свердловской области ликвидирован. Причину возгорания предстоит установить экспертам", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240909/pozhar-1971514462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар в Екатеринбурге ликвидировали
МЧС: пожар в промзоне в Екатеринбурге ликвидировали