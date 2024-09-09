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Открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали
Открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали - РИА Новости, 09.09.2024
Открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали
Открытое горение ликвидировано на мебельном цехе в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T02:16
2024-09-09T02:16
2024-09-09T02:16
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ростовская область
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано на мебельном цехе в Ростове-на-Дону, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Два ангара, в которых расположен мебельный цех, загорелись на улице В. Черевичкина, 97 в воскресенье вечером на площади 200 квадратных метров. После этого сообщалось, что пожарные локализовали возгорание на 1 тысяче квадратных метров. "В Ростовской области пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.
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ростов-на-дону, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ростов-на-Дону, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону ликвидировали
МЧС: пожарные потушили открытое горение в мебельном цехе в Ростове-на-Дону