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Матвиенко поблагодарила жителей Курской области за голосование - РИА Новости, 09.09.2024
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15:13 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/matvienko-1971623243.html
Матвиенко поблагодарила жителей Курской области за голосование
Матвиенко поблагодарила жителей Курской области за голосование - РИА Новости, 09.09.2024
Матвиенко поблагодарила жителей Курской области за голосование
Активным голосованием на приграничных территориях Курской области граждане РФ показали, что их не запугать, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:13
2024-09-09T15:13
курская область
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Активным голосованием на приграничных территориях Курской области граждане РФ показали, что их не запугать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Отдельные слова благодарности я хотела сказать жителям Курской области. Они действительно проявили мужество и высочайший патриотизм к своей стране, к своей родной земле и это, на мой взгляд, лучший ответ на агрессию вооруженных сил Украины, спланированную и срежесированную Западом. Куряне доказали, что их не напугать и не сломать", - сказала Матвиенко журналистам.
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курская область, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Матвиенко поблагодарила жителей Курской области за голосование

Матвиенко: активным голосованием куряне доказали, что их не запугать

© РИА Новости / Григорий СысоевПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Активным голосованием на приграничных территориях Курской области граждане РФ показали, что их не запугать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Отдельные слова благодарности я хотела сказать жителям Курской области. Они действительно проявили мужество и высочайший патриотизм к своей стране, к своей родной земле и это, на мой взгляд, лучший ответ на агрессию вооруженных сил Украины, спланированную и срежесированную Западом. Куряне доказали, что их не напугать и не сломать", - сказала Матвиенко журналистам.
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Курская областьРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
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