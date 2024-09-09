https://ria.ru/20240909/matvienko-1971623243.html

Матвиенко поблагодарила жителей Курской области за голосование

Матвиенко поблагодарила жителей Курской области за голосование - РИА Новости, 09.09.2024

Матвиенко поблагодарила жителей Курской области за голосование

Активным голосованием на приграничных территориях Курской области граждане РФ показали, что их не запугать, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:13

2024-09-09T15:13

2024-09-09T15:13

курская область

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Активным голосованием на приграничных территориях Курской области граждане РФ показали, что их не запугать, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Отдельные слова благодарности я хотела сказать жителям Курской области. Они действительно проявили мужество и высочайший патриотизм к своей стране, к своей родной земле и это, на мой взгляд, лучший ответ на агрессию вооруженных сил Украины, спланированную и срежесированную Западом. Куряне доказали, что их не напугать и не сломать", - сказала Матвиенко журналистам.

https://ria.ru/20240908/vybory-1971468377.html

курская область

россия

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Дарья Буймова

курская область, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, вооруженные силы украины