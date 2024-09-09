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Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов - РИА Новости, 09.09.2024
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14:39 09.09.2024 (обновлено: 15:21 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/matvienko-1971610321.html
Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов
Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов - РИА Новости, 09.09.2024
Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов
Состав Совета Федерации по итогам выборов существенно обновится, процесс ротации сенаторов будет недолгий, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:39
2024-09-09T15:21
совет федерации рф
политика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Состав Совета Федерации по итогам выборов существенно обновится, процесс ротации сенаторов будет недолгий, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко."Состав Совета Федерации (по итогам выборов - ред.) существенно обновится, и я думаю, что этот процесс не будет затягиваться, я знаю уже. И даже на первом заседании мы сможем поздравить уже часть сенаторов, кто переподтвердил свои полномочия либо вновь избрался", - сказала Матвиенко журналистам.
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совет федерации рф, политика, валентина матвиенко
Совет Федерации РФ, Политика, Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов

Матвиенко: состав Совфеда по итогам выборов существенно изменится

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Состав Совета Федерации по итогам выборов существенно обновится, процесс ротации сенаторов будет недолгий, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
"Состав Совета Федерации (по итогам выборов - ред.) существенно обновится, и я думаю, что этот процесс не будет затягиваться, я знаю уже. И даже на первом заседании мы сможем поздравить уже часть сенаторов, кто переподтвердил свои полномочия либо вновь избрался", - сказала Матвиенко журналистам.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
Совет Федерации РФПолитикаВалентина Матвиенко
 
 
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