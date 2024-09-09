https://ria.ru/20240909/matvienko-1971610321.html

Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов

Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов - РИА Новости, 09.09.2024

Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов

Состав Совета Федерации по итогам выборов существенно обновится, процесс ротации сенаторов будет недолгий, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:39

2024-09-09T14:39

2024-09-09T15:21

совет федерации рф

политика

валентина матвиенко

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Состав Совета Федерации по итогам выборов существенно обновится, процесс ротации сенаторов будет недолгий, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко."Состав Совета Федерации (по итогам выборов - ред.) существенно обновится, и я думаю, что этот процесс не будет затягиваться, я знаю уже. И даже на первом заседании мы сможем поздравить уже часть сенаторов, кто переподтвердил свои полномочия либо вновь избрался", - сказала Матвиенко журналистам.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

совет федерации рф, политика, валентина матвиенко