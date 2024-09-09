https://ria.ru/20240909/matvienko-1971610321.html
Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов
Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов - РИА Новости, 09.09.2024
Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов
Состав Совета Федерации по итогам выборов существенно обновится, процесс ротации сенаторов будет недолгий, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:39
2024-09-09T14:39
2024-09-09T15:21
совет федерации рф
политика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Состав Совета Федерации по итогам выборов существенно обновится, процесс ротации сенаторов будет недолгий, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко."Состав Совета Федерации (по итогам выборов - ред.) существенно обновится, и я думаю, что этот процесс не будет затягиваться, я знаю уже. И даже на первом заседании мы сможем поздравить уже часть сенаторов, кто переподтвердил свои полномочия либо вновь избрался", - сказала Матвиенко журналистам.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, политика, валентина матвиенко
Совет Федерации РФ, Политика, Валентина Матвиенко
Матвиенко рассказала об изменениях в Совфеде после выборов
Матвиенко: состав Совфеда по итогам выборов существенно изменится
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Состав Совета Федерации по итогам выборов существенно обновится, процесс ротации сенаторов будет недолгий, заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
"Состав Совета Федерации (по итогам выборов - ред.) существенно обновится, и я думаю, что этот процесс не будет затягиваться, я знаю уже. И даже на первом заседании мы сможем поздравить уже часть сенаторов, кто переподтвердил свои полномочия либо вновь избрался", - сказала Матвиенко журналистам.