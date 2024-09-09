https://ria.ru/20240909/matvienko-1971608869.html
Избирательная кампания в России сложилась, заявила Матвиенко
Избирательная кампания в России сложилась, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.09.2024
Избирательная кампания в России сложилась, заявила Матвиенко
Избирательная кампания в России сложилась, она открытая и конкурентная, одна из лучших в мире, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:34
2024-09-09T14:34
2024-09-09T14:52
россия
валентина матвиенко
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выборы
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в России сложилась, она открытая и конкурентная, одна из лучших в мире, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Думаю, что в очередной раз мы убедились, что избирательная кампания в России сложилась, она прозрачная, конкурентная, открытая. Одна из лучших в мире, это не фигура речи, на самом деле. Она показала свою устойчивость даже в таких критических условиях на ряде территорий, тем самым подтвердила состоявшуюся законодательную базу, подведенную под выборы в нашей стране", - сказала Матвиенко журналистам.
https://ria.ru/20240909/matvienko-1971610321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, политика, совет федерации рф, выборы, выборы в россии — 2024
Россия, Валентина Матвиенко, Политика, Совет Федерации РФ, Выборы, Выборы в России — 2024
Избирательная кампания в России сложилась, заявила Матвиенко
Матвиенко: избирательная кампания в РФ сложилась, она прозрачная, лучшая в мире