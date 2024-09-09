https://ria.ru/20240909/matvienko-1971608869.html

Избирательная кампания в России сложилась, заявила Матвиенко

Избирательная кампания в России сложилась, заявила Матвиенко - РИА Новости, 09.09.2024

Избирательная кампания в России сложилась, заявила Матвиенко

Избирательная кампания в России сложилась, она открытая и конкурентная, одна из лучших в мире, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:34

2024-09-09T14:34

2024-09-09T14:52

россия

валентина матвиенко

политика

совет федерации рф

выборы

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Избирательная кампания в России сложилась, она открытая и конкурентная, одна из лучших в мире, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Думаю, что в очередной раз мы убедились, что избирательная кампания в России сложилась, она прозрачная, конкурентная, открытая. Одна из лучших в мире, это не фигура речи, на самом деле. Она показала свою устойчивость даже в таких критических условиях на ряде территорий, тем самым подтвердила состоявшуюся законодательную базу, подведенную под выборы в нашей стране", - сказала Матвиенко журналистам.

https://ria.ru/20240909/matvienko-1971610321.html

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Наталья Макарова

россия, валентина матвиенко, политика, совет федерации рф, выборы, выборы в россии — 2024