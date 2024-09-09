Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/matvienko-1971535134.html
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию - РИА Новости, 09.09.2024
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоля посетить РФ с официальным визитом в 2025... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:16
2024-09-09T10:16
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоля посетить РФ с официальным визитом в 2025 году. "Придавая большое значение развитию конструктивных и доверительных контактов между Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Верховным народным собранием Корейской народно-демократической республики, имею честь пригласить Вас посетить с официальным визитом Российскую Федерацию в 2025 году. Удобные для обеих сторон сроки визита предлагаю согласовать по дипломатическим каналам", - написала Матвиенко в поздравлении на имя спикера парламента КНДР по случаю Дня образования КНДР.
https://ria.ru/20240909/kndr-1971527578.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию

Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию в 2025 году

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоля посетить РФ с официальным визитом в 2025 году.
"Придавая большое значение развитию конструктивных и доверительных контактов между Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Верховным народным собранием Корейской народно-демократической республики, имею честь пригласить Вас посетить с официальным визитом Российскую Федерацию в 2025 году. Удобные для обеих сторон сроки визита предлагаю согласовать по дипломатическим каналам", - написала Матвиенко в поздравлении на имя спикера парламента КНДР по случаю Дня образования КНДР.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Путин рассказал об укреплении партнерства с КНДР
Вчера, 09:52
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала