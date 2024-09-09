https://ria.ru/20240909/matvienko-1971535134.html
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию - РИА Новости, 09.09.2024
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоля посетить РФ с официальным визитом в 2025... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:16
2024-09-09T10:16
2024-09-09T10:16
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пригласила спикера Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхоля посетить РФ с официальным визитом в 2025 году. "Придавая большое значение развитию конструктивных и доверительных контактов между Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Верховным народным собранием Корейской народно-демократической республики, имею честь пригласить Вас посетить с официальным визитом Российскую Федерацию в 2025 году. Удобные для обеих сторон сроки визита предлагаю согласовать по дипломатическим каналам", - написала Матвиенко в поздравлении на имя спикера парламента КНДР по случаю Дня образования КНДР.
https://ria.ru/20240909/kndr-1971527578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, в мире
Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, В мире
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию в 2025 году