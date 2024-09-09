https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971679248.html

Никонов выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Никонов выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024

Никонов выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова

Ведущий программы "Большая игра" на Первом канале, депутат Госдумы и политолог Вячеслав Никонов выразил в прямом эфире соболезнования в связи с кончиной... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:31

2024-09-09T18:31

2024-09-09T18:31

общество

москва

вячеслав никонов

александр масляков

квн

госдума рф

умер александр масляков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ведущий программы "Большая игра" на Первом канале, депутат Госдумы и политолог Вячеслав Никонов выразил в прямом эфире соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова, отметив, что он был душой, сердцем не только КВН и Первого канала, но и всей страны. "Он был душой, сердцем не только КВН, не только Первого канала, он был во многом душой всей страны, потому что вместе с ним смеялись, плакали, смотрели эту программу, которую он начинал еще 20-летним. Представьте себе: 63 года назад с перерывами она шла постоянно на Первом канале и стала любимой для миллионов телезрителей, для многих поколений", - сказал Никонов в эфире телеканала. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни 8 сентября. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Маслякова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище в Москве.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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Наталья Макарова

общество, москва, вячеслав никонов, александр масляков, квн, госдума рф, умер александр масляков