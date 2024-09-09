https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971679248.html
Никонов выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Никонов выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024
Никонов выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Ведущий программы "Большая игра" на Первом канале, депутат Госдумы и политолог Вячеслав Никонов выразил в прямом эфире соболезнования в связи с кончиной... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:31
2024-09-09T18:31
2024-09-09T18:31
общество
москва
вячеслав никонов
александр масляков
квн
госдума рф
умер александр масляков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971471925_555:439:2047:1278_1920x0_80_0_0_5ec11d480e39c826cb6b6d20b5fae5cb.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Ведущий программы "Большая игра" на Первом канале, депутат Госдумы и политолог Вячеслав Никонов выразил в прямом эфире соболезнования в связи с кончиной Александра Маслякова, отметив, что он был душой, сердцем не только КВН и Первого канала, но и всей страны. "Он был душой, сердцем не только КВН, не только Первого канала, он был во многом душой всей страны, потому что вместе с ним смеялись, плакали, смотрели эту программу, которую он начинал еще 20-летним. Представьте себе: 63 года назад с перерывами она шла постоянно на Первом канале и стала любимой для миллионов телезрителей, для многих поколений", - сказал Никонов в эфире телеканала. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни 8 сентября. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Маслякова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище в Москве.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971471925_0:104:2047:1639_1920x0_80_0_0_817fb13d67db2b5d5a92ff3e3be6b21d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, вячеслав никонов, александр масляков, квн, госдума рф, умер александр масляков
Общество, Москва, Вячеслав Никонов, Александр Масляков, КВН, Госдума РФ, Умер Александр Масляков
Никонов выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова
Депутат Никонов: Масляков был душой, сердцем не только КВН, но и всей страны