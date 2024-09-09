https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971673985.html

Маслякова планируют похоронить рядом с диктором Кирилловым

Маслякова планируют похоронить рядом с диктором Кирилловым - РИА Новости, 09.09.2024

Маслякова планируют похоронить рядом с диктором Кирилловым

Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:08

2024-09-09T18:08

2024-09-09T18:08

россия

москва

александр масляков

игорь кириллов

элина быстрицкая

квн

умер александр масляков

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой, сообщил РИА Новости источник в его окружении. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни 8 сентября. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Маслякова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. "Похоронить Александра Маслякова планируют рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, александр масляков, игорь кириллов, элина быстрицкая, квн, умер александр масляков