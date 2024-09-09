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Маслякова планируют похоронить рядом с диктором Кирилловым - РИА Новости, 09.09.2024
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18:08 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971673985.html
Маслякова планируют похоронить рядом с диктором Кирилловым
Маслякова планируют похоронить рядом с диктором Кирилловым - РИА Новости, 09.09.2024
Маслякова планируют похоронить рядом с диктором Кирилловым
Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:08
2024-09-09T18:08
россия
москва
александр масляков
игорь кириллов
элина быстрицкая
квн
умер александр масляков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой, сообщил РИА Новости источник в его окружении. Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни 8 сентября. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Маслякова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. "Похоронить Александра Маслякова планируют рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой", - сказал собеседник агентства.
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россия, москва, александр масляков, игорь кириллов, элина быстрицкая, квн, умер александр масляков
Россия, Москва, Александр Масляков, Игорь Кириллов, Элина Быстрицкая, КВН, Умер Александр Масляков
Маслякова планируют похоронить рядом с диктором Кирилловым

Маслякова планируют похоронить рядом с диктором Кирилловым и актрисой Быстрицкой

© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкАлександр Масляков
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Валерий Левитин
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Александр Масляков. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова планируют похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой, сообщил РИА Новости источник в его окружении.
Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни 8 сентября. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Маслякова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище в Москве.
«
"Похоронить Александра Маслякова планируют рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой", - сказал собеседник агентства.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
8 сентября, 20:20
 
РоссияМоскваАлександр МасляковИгорь КирилловЭлина БыстрицкаяКВНУмер Александр Масляков
 
 
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