https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971664807.html

Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН"

Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" - РИА Новости, 09.09.2024

Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН"

Прощание с легендарным телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве, время церемонии уточняется, сообщил в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:33

2024-09-09T17:33

2024-09-09T17:37

москва

александр масляков

умер александр масляков

игорь кириллов

элина быстрицкая

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве, время церемонии уточняется, сообщил в понедельник РИА Новости секретарь площадки.Александр Масляков скончался на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября."Да, церемония пройдет у нас на площадке. Время проведения пока уточняется", - сказала собеседница агентства.Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что Маслякова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Предположительно, место будет располагаться рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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