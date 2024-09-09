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Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" - РИА Новости, 09.09.2024
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17:33 09.09.2024 (обновлено: 17:37 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971664807.html
Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН"
Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" - РИА Новости, 09.09.2024
Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН"
Прощание с легендарным телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве, время церемонии уточняется, сообщил в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:33
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москва
александр масляков
умер александр масляков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве, время церемонии уточняется, сообщил в понедельник РИА Новости секретарь площадки.Александр Масляков скончался на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября."Да, церемония пройдет у нас на площадке. Время проведения пока уточняется", - сказала собеседница агентства.Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что Маслякова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Предположительно, место будет располагаться рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.
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москва, александр масляков, умер александр масляков, игорь кириллов, элина быстрицкая
Москва, Александр Масляков, Умер Александр Масляков, Игорь Кириллов, Элина Быстрицкая
Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН"

Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН", время уточняется

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЦветы в память о ведущем Александре Маслякове у молодежного центра "Планета КВН"
Цветы в память о ведущем Александре Маслякове у молодежного центра Планета КВН - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Цветы в память о ведущем Александре Маслякове у молодежного центра "Планета КВН"
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве, время церемонии уточняется, сообщил в понедельник РИА Новости секретарь площадки.
Александр Масляков скончался на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября.
«
"Да, церемония пройдет у нас на площадке. Время проведения пока уточняется", - сказала собеседница агентства.
Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что Маслякова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Предположительно, место будет располагаться рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.
Александр Масляков - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Биография телеведущего КВН Александра Маслякова
8 сентября, 20:20
 
МоскваАлександр МасляковУмер Александр МасляковИгорь КирилловЭлина Быстрицкая
 
 
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