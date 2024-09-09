https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971664807.html
Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН"
Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" - РИА Новости, 09.09.2024
Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН"
Прощание с легендарным телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве, время церемонии уточняется, сообщил в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:33
2024-09-09T17:33
2024-09-09T17:37
москва
александр масляков
умер александр масляков
игорь кириллов
элина быстрицкая
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Прощание с легендарным телеведущим КВН Александром Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН" в Москве, время церемонии уточняется, сообщил в понедельник РИА Новости секретарь площадки.Александр Масляков скончался на 83-м году жизни в воскресенье 8 сентября."Да, церемония пройдет у нас на площадке. Время проведения пока уточняется", - сказала собеседница агентства.Ранее в окружении телеведущего сообщили РИА Новости, что Маслякова похоронят в среду на Новодевичьем кладбище в Москве. Предположительно, место будет располагаться рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр масляков, умер александр масляков, игорь кириллов, элина быстрицкая
Москва, Александр Масляков, Умер Александр Масляков, Игорь Кириллов, Элина Быстрицкая
Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН"
Прощание с Масляковым пройдет в концертном зале "Планета КВН", время уточняется