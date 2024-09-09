https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971571373.html
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова, отметив, что он олицетворял... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:09
2024-09-09T12:09
2024-09-09T12:16
александр масляков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова, отметив, что он олицетворял отечественное телевидение, определял его облик, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье."Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушёл из жизни Александр Васильевич Масляков – человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И конечно, его имя неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых. Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что светлая память о Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества."Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжёлый час", - заключил он.
https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html
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александр масляков, россия, квн, умер александр масляков, владимир путин
Александр Масляков, Россия, Культура, КВН, Умер Александр Масляков, Владимир Путин
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова
Путин: благодаря Маслякову КВН стал уникальным явлением в культуре
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова, отметив, что он олицетворял отечественное телевидение, определял его облик, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Легендарный телеведущий КВН
скончался на 83-м году жизни в воскресенье.
"Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушёл из жизни Александр Васильевич Масляков – человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И конечно, его имя неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых. Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что светлая память о Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества.
"Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжёлый час", - заключил он.