https://ria.ru/20240909/maslyakov-1971571373.html

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова - РИА Новости, 09.09.2024

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Маслякова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова, отметив, что он олицетворял... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:09

2024-09-09T12:09

2024-09-09T12:16

александр масляков

россия

культура

квн

умер александр масляков

владимир путин

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова, отметив, что он олицетворял отечественное телевидение, определял его облик, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Легендарный телеведущий КВН скончался на 83-м году жизни в воскресенье."Искренне разделяю горе, постигшее вашу семью. Ушёл из жизни Александр Васильевич Масляков – человек многогранного таланта, один из тех увлечённых, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик. И конечно, его имя неразрывно связано с Клубом Весёлых и Находчивых. Во многом благодаря Александру Маслякову КВН стал уникальным явлением в отечественной культуре, объединил одарённую молодёжь, заслужил всенародную популярность", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что светлая память о Маслякове навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, многочисленных поклонников его творчества."Примите мои глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в этот тяжёлый час", - заключил он.

https://ria.ru/20240908/maslyakov-1971466210.html

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александр масляков, россия, квн, умер александр масляков, владимир путин