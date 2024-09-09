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Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной

Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной - РИА Новости, 09.09.2024

Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все время забывает, что страной все еще технически руководит президент США Джо Байден. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T04:48

2024-09-09T04:48

2024-09-09T04:48

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все время забывает, что страной все еще технически руководит президент США Джо Байден. "Я постоянно забываю, что Байден все еще технически руководит страной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

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сша, илон маск, джо байден, камала харрис, в мире