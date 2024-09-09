https://ria.ru/20240909/mask-1971505613.html
Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной
Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной - РИА Новости, 09.09.2024
Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все время забывает, что страной все еще технически руководит президент США Джо Байден. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:48
2024-09-09T04:48
2024-09-09T04:48
сша
илон маск
джо байден
камала харрис
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все время забывает, что страной все еще технически руководит президент США Джо Байден. "Я постоянно забываю, что Байден все еще технически руководит страной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240907/mask-1971228512.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021ba1e01d3672a1da324ec2da11ef39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, илон маск, джо байден, камала харрис, в мире
США, Илон Маск, Джо Байден, Камала Харрис, В мире
Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной
Маск заявил, что все время забывает, что Байден все еще технически руководит США