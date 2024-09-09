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Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной - РИА Новости, 09.09.2024
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04:48 09.09.2024
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Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной
Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной - РИА Новости, 09.09.2024
Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все время забывает, что страной все еще технически руководит президент США Джо Байден. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T04:48
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сша
илон маск
джо байден
камала харрис
в мире
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все время забывает, что страной все еще технически руководит президент США Джо Байден. "Я постоянно забываю, что Байден все еще технически руководит страной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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сша, илон маск, джо байден, камала харрис, в мире
США, Илон Маск, Джо Байден, Камала Харрис, В мире
Маск признался, что забывает, что Байден все еще руководит страной

Маск заявил, что все время забывает, что Байден все еще технически руководит США

© AP Photo / Kirsty WigglesworthИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что все время забывает, что страной все еще технически руководит президент США Джо Байден.
"Я постоянно забываю, что Байден все еще технически руководит страной", - написал Маск на своей странице в соцсети Х.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Маск оскорбительно высказался о Харрис
7 сентября, 09:49
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
 
СШАИлон МаскДжо БайденКамала ХаррисВ мире
 
 
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