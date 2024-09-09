https://ria.ru/20240909/marokko-1971715989.html

Число жертв наводнений в Марокко достигло 18 человек

Число жертв наводнений в Марокко достигло 18 человек - РИА Новости, 09.09.2024

Число жертв наводнений в Марокко достигло 18 человек

Число жертв наводнений в Марокко возросло до 18 человек, включая трех иностранных граждан, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщило в понедельник... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T23:39

2024-09-09T23:39

2024-09-09T23:39

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КАИР, 9 сен - РИА Новости. Число жертв наводнений в Марокко возросло до 18 человек, включая трех иностранных граждан, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщило в понедельник марокканское новостное агентство MAP со ссылкой на заявление МВД страны. Ранее сообщалось об 11 погибших и девяти пропавших без вести в провинциях Тата, Тизнит и Эр-Рашидия. "По данным на вечер понедельника подтверждена гибель 18 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести… Их поиски продолжаются", - передает агентство. Согласно релизу, среди погибших - граждане Канады, Перу и Испании. Согласно данным МВД, ливни и наводнения привели к полному или частичному обрушению более 80 жилых домов и восьми технических объектов, повреждены также линии электро- и водоснабжения, телефонные линии. По информации агентства, дожди, выпавшие за последние два дня, составляют примерно половину от количества осадков, выпадающих в регионе на протяжении всего года. В субботу главное управление метеорологии Марокко сообщило, что очень сильные грозы, сопровождающиеся градом и порывами ветра, ожидаются в нескольких районах в разных частях страны.

https://rsport.ria.ru/20240707/futbolisty-1958078306.html

https://ria.ru/20240908/indija-1971366046.html

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