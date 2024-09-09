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Число жертв наводнений в Марокко достигло 18 человек
Число жертв наводнений в Марокко достигло 18 человек - РИА Новости, 09.09.2024
Число жертв наводнений в Марокко достигло 18 человек
Число жертв наводнений в Марокко возросло до 18 человек, включая трех иностранных граждан, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщило в понедельник... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T23:39
2024-09-09T23:39
2024-09-09T23:39
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КАИР, 9 сен - РИА Новости. Число жертв наводнений в Марокко возросло до 18 человек, включая трех иностранных граждан, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщило в понедельник марокканское новостное агентство MAP со ссылкой на заявление МВД страны. Ранее сообщалось об 11 погибших и девяти пропавших без вести в провинциях Тата, Тизнит и Эр-Рашидия. "По данным на вечер понедельника подтверждена гибель 18 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести… Их поиски продолжаются", - передает агентство. Согласно релизу, среди погибших - граждане Канады, Перу и Испании. Согласно данным МВД, ливни и наводнения привели к полному или частичному обрушению более 80 жилых домов и восьми технических объектов, повреждены также линии электро- и водоснабжения, телефонные линии. По информации агентства, дожди, выпавшие за последние два дня, составляют примерно половину от количества осадков, выпадающих в регионе на протяжении всего года. В субботу главное управление метеорологии Марокко сообщило, что очень сильные грозы, сопровождающиеся градом и порывами ветра, ожидаются в нескольких районах в разных частях страны.
https://rsport.ria.ru/20240707/futbolisty-1958078306.html
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в мире, марокко, канада, перу, происшествия
В мире, Марокко, Канада, Перу, Происшествия
Число жертв наводнений в Марокко достигло 18 человек
MAP: число жертв наводнений в Марокко возросло до 18 человек
КАИР, 9 сен - РИА Новости.
Число жертв наводнений в Марокко возросло до 18 человек, включая трех иностранных граждан, еще четверо числятся пропавшими без вести, сообщило в понедельник марокканское новостное агентство MAP
со ссылкой на заявление МВД страны.
Ранее сообщалось об 11 погибших и девяти пропавших без вести в провинциях Тата, Тизнит и Эр-Рашидия.
"По данным на вечер понедельника подтверждена гибель 18 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести… Их поиски продолжаются", - передает агентство.
Согласно релизу, среди погибших - граждане Канады
, Перу
и Испании
.
Согласно данным МВД, ливни и наводнения привели к полному или частичному обрушению более 80 жилых домов и восьми технических объектов, повреждены также линии электро- и водоснабжения, телефонные линии.
По информации агентства, дожди, выпавшие за последние два дня, составляют примерно половину от количества осадков, выпадающих в регионе на протяжении всего года.
В субботу главное управление метеорологии Марокко сообщило, что очень сильные грозы, сопровождающиеся градом и порывами ветра, ожидаются в нескольких районах в разных частях страны.