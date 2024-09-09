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"Первая жертва". На Западе рассказали, как Макрон подставил Украину - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 09.09.2024 (обновлено: 14:42 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/makron-1971506737.html
"Первая жертва". На Западе рассказали, как Макрон подставил Украину
"Первая жертва". На Западе рассказали, как Макрон подставил Украину - РИА Новости, 09.09.2024
"Первая жертва". На Западе рассказали, как Макрон подставил Украину
Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьером бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье может негативно повлиять на французскую помощь Украине... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T05:08
2024-09-09T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
марин ле пен
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьером бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье может негативно повлиять на французскую помощь Украине из-за зависимости нового правительства от "Национального объединения" Марин Ле Пен, пишет американский журнал Responsible Statecraft."Это решение &lt;...&gt; рискует погрузить страну в еще больший беспорядок, который подорвет поддержку Украины. &lt;...&gt; Отказ Макрона от сделки с левыми говорит о том, что ему предварительно пришлось заключить соглашение со своим &lt;...&gt; злейшим врагом — Марин Ле Пен", — говорится в статье.По мнению издания, позиции главы правительства будут целиком зависеть от благосклонности лидера "Национального объединения". Без помощи правых Барнье угрожает вотум недоверия со стороны блока левых "Новый народный фронт". Таким образом, Марин Ле Пен, выступающая против активного вмешательства Франции в конфликт на Украине, сможет диктовать Парижу свои условия, отметили в RS.Кроме того, как подчеркнули авторы статьи, назначение премьера от самой непопулярной парламентской партии "Республиканцы" лишь ухудшит мнение французов о любых инициативах Макрона и нового правительства, включая активную помощь Украине."Помощь Киеву может стать первой жертвой решения французского президента о назначении премьера", — резюмируется в статье.На прошлой неделе, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, Макрон назначил 73-летнего Барнье новым главой правительства. Он стал самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя.До этого Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве, несмотря на победу блока на внеочередных выборах в парламент с 182 местами из 577 в национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. Таким образом, он отверг предложенную левыми кандидатуру Люси Касте.Позднее партия "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона призвала французов выйти на митинги против Макрона и нового премьера. По оценкам организаторов, в манифестации приняли участие 160 тысяч человек, а по всей Франции — 300 тысяч. При этом телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру Парижа сообщал о 26 тысячах демонстрантах, пять участников задержали.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240906/ukraina-1971098495.html
https://ria.ru/20240904/makron-1970653267.html
https://ria.ru/20240908/frantsiya-1971355958.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, мишель барнье, марин ле пен
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье, Марин Ле Пен
"Первая жертва". На Западе рассказали, как Макрон подставил Украину

RS: Макрон поставил помощь Киеву под угрозу, назначив Барнье премьером

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона назначить премьером бывшего еврокомиссара Мишеля Барнье может негативно повлиять на французскую помощь Украине из-за зависимости нового правительства от "Национального объединения" Марин Ле Пен, пишет американский журнал Responsible Statecraft.
"Это решение <...> рискует погрузить страну в еще больший беспорядок, который подорвет поддержку Украины. <...> Отказ Макрона от сделки с левыми говорит о том, что ему предварительно пришлось заключить соглашение со своим <...> злейшим врагом — Марин Ле Пен", — говорится в статье.
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Пора заканчивать. Во Франции сделали заявление об Украине после слов Путина
6 сентября, 16:14
По мнению издания, позиции главы правительства будут целиком зависеть от благосклонности лидера "Национального объединения". Без помощи правых Барнье угрожает вотум недоверия со стороны блока левых "Новый народный фронт". Таким образом, Марин Ле Пен, выступающая против активного вмешательства Франции в конфликт на Украине, сможет диктовать Парижу свои условия, отметили в RS.
Кроме того, как подчеркнули авторы статьи, назначение премьера от самой непопулярной парламентской партии "Республиканцы" лишь ухудшит мнение французов о любых инициативах Макрона и нового правительства, включая активную помощь Украине.
"Помощь Киеву может стать первой жертвой решения французского президента о назначении премьера", — резюмируется в статье.
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На прошлой неделе, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, Макрон назначил 73-летнего Барнье новым главой правительства. Он стал самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя.
До этого Макрон исключил возможность участия коалиции левых "Новый народный фронт" в формируемом правительстве, несмотря на победу блока на внеочередных выборах в парламент с 182 местами из 577 в национальном собрании страны. Он пояснил, что такое решение было принято в интересах "институциональной стабильности", так как по итогам консультаций президента с лидерами партий стало очевидно, что правительству левых будет сразу вынесен вотум недоверия. Таким образом, он отверг предложенную левыми кандидатуру Люси Касте.
Позднее партия "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона призвала французов выйти на митинги против Макрона и нового премьера. По оценкам организаторов, в манифестации приняли участие 160 тысяч человек, а по всей Франции — 300 тысяч. При этом телеканал BFMTV со ссылкой на префектуру Парижа сообщал о 26 тысячах демонстрантах, пять участников задержали.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен во время выступления в штаб-квартире партии после выборов в Париже - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Во Франции оценили шансы Ле Пен стать президентом после Макрона
8 сентября, 08:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияЭммануэль МакронМишель БарньеМарин Ле Пен
 
 
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