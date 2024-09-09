https://ria.ru/20240909/lukashenko-1971523200.html
Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с с национальным праздником
Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с с национальным праздником - РИА Новости, 09.09.2024
Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с с национальным праздником
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем образования Корейской Народно-Демократической... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:37
2024-09-09T09:37
2024-09-09T09:38
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МИНСК, 9 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником - Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики, сообщает пресс-служба белорусского лидера. "На протяжении своей истории народ вашей страны многократно доказывал незыблемость коллективной воли и стремление к самостоятельности. Весь мир является свидетелем того, как Корейская Народно-Демократическая Республика с гордостью идет по пути независимого развития", - говорится в поздравлении. Президент Белоруссии отметил существенную активизацию диалога между Белоруссией и КНДР на всех уровнях. "Убежден, Минск и Пхеньян скоро достигнут значительного прогресса в налаживании практического взаимодействия в таких отраслях, как сельское хозяйство, медицина и фармацевтика, образование", - сказал Лукашенко. Он пожелал Ким Чен Ыну здоровья и успехов в его деятельности, а народу этой страны - прогресса, стабильности и благополучия.
https://ria.ru/20240909/pozdravlenie-1971499783.html
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в мире, белоруссия, минск, пхеньян, александр лукашенко, ким чен ын
В мире, Белоруссия, Минск, Пхеньян, Александр Лукашенко, Ким Чен Ын
Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с с национальным праздником
Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с Днем образования КНДР