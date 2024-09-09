https://ria.ru/20240909/luk-1971677409.html

В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука

В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука - РИА Новости, 09.09.2024

В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука

На сегодняшний день подмосковные аграрии собрали свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T18:25

2024-09-09T18:25

2024-09-09T18:25

новости подмосковья

экономика

московская область (подмосковье)

серпухов

дмитров

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На сегодняшний день подмосковные аграрии собрали свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В этом году луком засеяно 75,5 гектаров полей в 30 городских округах. Урожайность составляет 418 центнеров на гектар. Лучшие показатели по сбору показывают Дмитров – 20 гектаров, Серпухов – 3 гектаров", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба сообщала, что в сентябре в регионе пройдет почти 200 ярмарок, среди которых 175 будут посвящены различным тематикам, а 21 - сельскохозяйственной продукции.

https://ria.ru/20240521/ii-1947448067.html

московская область (подмосковье)

серпухов

дмитров

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, московская область (подмосковье), серпухов, дмитров