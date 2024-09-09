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В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука - РИА Новости, 09.09.2024
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Новости Подмосковья
 
18:25 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/luk-1971677409.html
В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука
В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука - РИА Новости, 09.09.2024
В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука
На сегодняшний день подмосковные аграрии собрали свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:25
2024-09-09T18:25
новости подмосковья
экономика
московская область (подмосковье)
серпухов
дмитров
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На сегодняшний день подмосковные аграрии собрали свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В этом году луком засеяно 75,5 гектаров полей в 30 городских округах. Урожайность составляет 418 центнеров на гектар. Лучшие показатели по сбору показывают Дмитров – 20 гектаров, Серпухов – 3 гектаров", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба сообщала, что в сентябре в регионе пройдет почти 200 ярмарок, среди которых 175 будут посвящены различным тематикам, а 21 - сельскохозяйственной продукции.
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московская область (подмосковье)
серпухов
дмитров
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экономика, московская область (подмосковье), серпухов, дмитров
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Дмитров

В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука

© Pixabay / Pixabay License/CouleurЛук
Лук - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Pixabay / Pixabay License/Couleur
Лук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На сегодняшний день подмосковные аграрии собрали свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«
"В этом году луком засеяно 75,5 гектаров полей в 30 городских округах. Урожайность составляет 418 центнеров на гектар. Лучшие показатели по сбору показывают Дмитров – 20 гектаров, Серпухов – 3 гектаров", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба сообщала, что в сентябре в регионе пройдет почти 200 ярмарок, среди которых 175 будут посвящены различным тематикам, а 21 - сельскохозяйственной продукции.
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Новости ПодмосковьяЭкономикаМосковская область (Подмосковье)СерпуховДмитров
 
 
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