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В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука
В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука - РИА Новости, 09.09.2024
В Подмосковье собрали около 30 процентов урожая лука
На сегодняшний день подмосковные аграрии собрали свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:25
2024-09-09T18:25
2024-09-09T18:25
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На сегодняшний день подмосковные аграрии собрали свыше 24 гектаров полей, засеянных луком, что является порядка 30% от общего плана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В этом году луком засеяно 75,5 гектаров полей в 30 городских округах. Урожайность составляет 418 центнеров на гектар. Лучшие показатели по сбору показывают Дмитров – 20 гектаров, Серпухов – 3 гектаров", - говорится в сообщении. Ранее пресс-служба сообщала, что в сентябре в регионе пройдет почти 200 ярмарок, среди которых 175 будут посвящены различным тематикам, а 21 - сельскохозяйственной продукции.
https://ria.ru/20240521/ii-1947448067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская область (подмосковье), серпухов, дмитров
Новости Подмосковья, Экономика, Московская область (Подмосковье), Серпухов, Дмитров