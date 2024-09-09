Рейтинг@Mail.ru
В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ldpr-1971605364.html
В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными
В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными - РИА Новости, 09.09.2024
В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными
ЛДПР признает результаты выборов во всех субъектах РФ и считает их успешными, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:17
2024-09-09T14:17
политика
россия
абакан
анадырь
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
выборы в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971019268_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_63677e9c158a46850b1e2bffd4a2498d.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЛДПР признает результаты выборов во всех субъектах РФ и считает их успешными, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий."Везде признаем, везде успешно, кое-где есть шероховатости… но это шероховатости, которые даже не тянут на ложку дегтя", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971019268_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_a848774312f8d35dad48cac8451efe57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, абакан, анадырь, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, выборы в россии — 2024, выборы
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Выборы в России — 2024, Выборы
В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными

Слуцкий: ЛДПР признает итоги выборов во всех субъектах РФ, считает их успешными

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК РФ
Работа Информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Работа Информационного центра ЦИК РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЛДПР признает результаты выборов во всех субъектах РФ и считает их успешными, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.
«
"Везде признаем, везде успешно, кое-где есть шероховатости… но это шероховатости, которые даже не тянут на ложку дегтя", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФВыборы в России — 2024Выборы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала