https://ria.ru/20240909/ldpr-1971605364.html

В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными

В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными - РИА Новости, 09.09.2024

В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными

ЛДПР признает результаты выборов во всех субъектах РФ и считает их успешными, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:17

2024-09-09T14:17

2024-09-09T14:17

политика

россия

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леонид слуцкий (политик)

лдпр

госдума рф

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЛДПР признает результаты выборов во всех субъектах РФ и считает их успешными, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий."Везде признаем, везде успешно, кое-где есть шероховатости… но это шероховатости, которые даже не тянут на ложку дегтя", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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абакан

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Наталья Макарова

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