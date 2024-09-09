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В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными
В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными - РИА Новости, 09.09.2024
В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными
ЛДПР признает результаты выборов во всех субъектах РФ и считает их успешными, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:17
2024-09-09T14:17
2024-09-09T14:17
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. ЛДПР признает результаты выборов во всех субъектах РФ и считает их успешными, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий."Везде признаем, везде успешно, кое-где есть шероховатости… но это шероховатости, которые даже не тянут на ложку дегтя", - сказал Слуцкий на пресс-конференции.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, абакан, анадырь, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф, выборы в россии — 2024, выборы
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ, Выборы в России — 2024, Выборы
В ЛДПР назвали прошедшие выборы успешными
Слуцкий: ЛДПР признает итоги выборов во всех субъектах РФ, считает их успешными