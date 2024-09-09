https://ria.ru/20240909/lavrov-1971650201.html
Лавров прокомментировал ультиматумы США по ближневосточному урегулированию
Лавров прокомментировал ультиматумы США по ближневосточному урегулированию - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров прокомментировал ультиматумы США по ближневосточному урегулированию
Ультимативные предложения США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке будут означать продолжение кровопролития в Газе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:45
2024-09-09T16:45
2024-09-09T16:55
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Ультимативные предложения США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке будут означать продолжение кровопролития в Газе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что власти США планируют представить в ближайшие недели окончательное соглашение "бери или уходи" о прекращении огня в секторе Газа, которое в случае непринятия может означать конец работы Штатов в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС."Ультиматумы типа "или-или" - это приглашение к тому, чтобы кровопролитие продолжалось", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.Министр указал, что многократные инициативы, которые выносили различные страны в Совет Безопасности, том числе Российская Федерация, блокировались США."Недавно они выдвинули так называемый трехэтапный план Байдена, протащили соответствующие резолюции в Совет Безопасности, которые полностью игнорируются, прежде всего Израилем. Каждый раз, когда международные посредники, а среди них выделю Катар и Египет, пытаются что-то разумное, компромиссное предлагать, вроде бы достигается предтворительное согласие, а затем израильское руководство выдвигает дополнительные условия", - добавил министр.В то же время он отметил, что Россия работает со всеми сторонами конфликта - как с различными палестинскими группами, так и с Израилем, а также другими региональными силами.
https://ria.ru/20240906/hamas-1971035878.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сша, в мире, цены на нефть, израиль, сергей лавров, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, США, В мире, Цены на нефть, Израиль, Сергей Лавров, ХАМАС
Лавров прокомментировал ультиматумы США по ближневосточному урегулированию
Лавров: ультиматумы США будут означать продолжение кровопролития в Газе