https://ria.ru/20240909/lavrov-1971650201.html

Лавров прокомментировал ультиматумы США по ближневосточному урегулированию

Лавров прокомментировал ультиматумы США по ближневосточному урегулированию - РИА Новости, 09.09.2024

Лавров прокомментировал ультиматумы США по ближневосточному урегулированию

Ультимативные предложения США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке будут означать продолжение кровопролития в Газе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:45

2024-09-09T16:45

2024-09-09T16:55

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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Ультимативные предложения США по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке будут означать продолжение кровопролития в Газе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее газета Washington Post со ссылкой на источник сообщала, что власти США планируют представить в ближайшие недели окончательное соглашение "бери или уходи" о прекращении огня в секторе Газа, которое в случае непринятия может означать конец работы Штатов в переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС."Ультиматумы типа "или-или" - это приглашение к тому, чтобы кровопролитие продолжалось", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.Министр указал, что многократные инициативы, которые выносили различные страны в Совет Безопасности, том числе Российская Федерация, блокировались США."Недавно они выдвинули так называемый трехэтапный план Байдена, протащили соответствующие резолюции в Совет Безопасности, которые полностью игнорируются, прежде всего Израилем. Каждый раз, когда международные посредники, а среди них выделю Катар и Египет, пытаются что-то разумное, компромиссное предлагать, вроде бы достигается предтворительное согласие, а затем израильское руководство выдвигает дополнительные условия", - добавил министр.В то же время он отметил, что Россия работает со всеми сторонами конфликта - как с различными палестинскими группами, так и с Израилем, а также другими региональными силами.

https://ria.ru/20240906/hamas-1971035878.html

https://ria.ru/20240908/ssha-1971339547.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сша, в мире, цены на нефть, израиль, сергей лавров, хамас