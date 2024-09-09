https://ria.ru/20240909/lavrov-1971645314.html

Лавров призвал найти баланс интересов с Западом

Лавров призвал найти баланс интересов с Западом - РИА Новости, 09.09.2024

Лавров призвал найти баланс интересов с Западом

Россия не отказывается от взаимодействия с Западом, для которого есть площадка ООН, но требуется искать баланс интересов, как это делается в рамках работы... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:39

2024-09-09T16:39

2024-09-09T17:00

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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Россия не отказывается от взаимодействия с Западом, для которого есть площадка ООН, но требуется искать баланс интересов, как это делается в рамках работы "Группы Двадцати", заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы не закрываем двери для общения с Западом, для этого есть ООН, но в ООН им надо было бы себя вести прилично и не использовать эту трибуну Организации Объединенных Наций лишь для постоянных обвинений, ложных утверждений, а использовать это все надо для того, чтобы искать баланс интересов", - сказал министр на пресс-конференции.Он добавил, что хорошим примером в этом смысле остается "Группа двадцати", где примерно в одинаковой мере представлены страны, в целом продвигающие прозападную линию, и страны, разделяющие философию БРИКС. Министр отметил: в итоговых документах последних саммитов группы, прошедших в период конфликта на Украине, все равно удавалось находить согласие."Попытки украинизировать повестку "Двадцатки" не проходят. Подобный подход, когда, казалось бы, непримиримые позиции все-таки можно каким-то образом сближать, в "Двадцатке" утвердился. И было бы полезно и в других структурах, прежде всего в органах ООН, в Совете безопасности, этим примером пользоваться", - отметил министр.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html

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россия, украина, сергей лавров, брикс, оон, в мире