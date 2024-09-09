https://ria.ru/20240909/lavrov-1971644166.html

В украинском конфликте речь идет о правах людей, заявил Лавров

В украинском конфликте речь идет о правах людей, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2024

В украинском конфликте речь идет о правах людей, заявил Лавров

Несерьезно говорить о решении украинского конфликта как о вопросе об обмене территориями, речь идет о правах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-09T16:35

2024-09-09T16:35

2024-09-10T00:55

специальная военная операция на украине

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украина

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Несерьезно говорить о решении украинского конфликта как о вопросе об обмене территориями, речь идет о правах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах - это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей (на Украине - ред.), которые были растоптаны законодательно. И о которых пока конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает", - заявил Лавров, отвечая на вопрос о возможных переговорах с Киевом.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971642331.html

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россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)