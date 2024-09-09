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В украинском конфликте речь идет о правах людей, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:35 09.09.2024 (обновлено: 00:55 10.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971644166.html
В украинском конфликте речь идет о правах людей, заявил Лавров
В украинском конфликте речь идет о правах людей, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2024
В украинском конфликте речь идет о правах людей, заявил Лавров
Несерьезно говорить о решении украинского конфликта как о вопросе об обмене территориями, речь идет о правах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-09T16:35
2024-09-10T00:55
специальная военная операция на украине
россия
украина
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Несерьезно говорить о решении украинского конфликта как о вопросе об обмене территориями, речь идет о правах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах - это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей (на Украине - ред.), которые были растоптаны законодательно. И о которых пока конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает", - заявил Лавров, отвечая на вопрос о возможных переговорах с Киевом.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971642331.html
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Лавров об урегулировании конфликта на Украине
Лавров об урегулировании конфликта на Украине
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россия, украина, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В украинском конфликте речь идет о правах людей, заявил Лавров

Лавров: в конфликте на Украине речь идет о правах людей, а не о территориях

Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Несерьезно говорить о решении украинского конфликта как о вопросе об обмене территориями, речь идет о правах людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах - это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей (на Украине - ред.), которые были растоптаны законодательно. И о которых пока конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает", - заявил Лавров, отвечая на вопрос о возможных переговорах с Киевом.
Лавров об урегулировании конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине
Вчера, 16:32
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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