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Лавров оценил возможность проведения встречи по украинскому конфликту - РИА Новости, 09.09.2024
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16:35 09.09.2024 (обновлено: 16:41 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971644029.html
Лавров оценил возможность проведения встречи по украинскому конфликту
Лавров оценил возможность проведения встречи по украинскому конфликту - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров оценил возможность проведения встречи по украинскому конфликту
Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию украинского конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, заявил РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:35
2024-09-09T16:41
россия
сергей лавров
москва
в мире
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию украинского конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать", - сказал Лавров журналистам.Он добавил, что такая встреча будет возможна, когда Москва увидит серьезную готовность защищать права человека, которые Запад, по словам Лаврова, всегда на своих знаменах гордо выносит по любому вопросу, но только не по украинскому."Когда мы увидим такую готовность, я убежден, мы легко договоримся по месту проведения встречи. Но сначала надо понять, что мы будем обсуждать. И все, кто так или иначе проявляет интерес к тому, чтобы содействовать в урегулировании, должны это осмыслить и сделать это непосредственной частью своей практической работы", - заключил глава МИД РФ.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971645594.html
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россия, сергей лавров, москва, в мире
Россия, Сергей Лавров, Москва, В мире
Лавров оценил возможность проведения встречи по украинскому конфликту

Лавров: Россия хочет понять суть разговора для переговоров по Украине

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ЭР-РИЯД, 9 сен - РИА Новости. Россия будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию украинского конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать", - сказал Лавров журналистам.
Он добавил, что такая встреча будет возможна, когда Москва увидит серьезную готовность защищать права человека, которые Запад, по словам Лаврова, всегда на своих знаменах гордо выносит по любому вопросу, но только не по украинскому.
"Когда мы увидим такую готовность, я убежден, мы легко договоримся по месту проведения встречи. Но сначала надо понять, что мы будем обсуждать. И все, кто так или иначе проявляет интерес к тому, чтобы содействовать в урегулировании, должны это осмыслить и сделать это непосредственной частью своей практической работы", - заключил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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