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Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 09.09.2024
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16:32 09.09.2024 (обновлено: 17:52 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971642331.html
Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине
Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 09.09.2024
Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине
Ни одна инициатива по урегулированию конфликта на Украине не касается прав русскоязычных жителей страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:32
2024-09-09T17:52
в мире
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сергей лавров
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ЭР-РИЯД, 9 сен — РИА Новости. Ни одна инициатива по урегулированию конфликта на Украине не касается прав русскоязычных жителей страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ.&quot;Я привлекаю внимание, что ни одна инициатива, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнерами из лучших побуждений, ни одна из этих инициатив не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые Зеленский считает своими&quot;, — сказал он.Лавров отметил, что сегодня обсудил эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, которые проявляют "определенный и понятный нам заинтересованный подход", чтобы посодействовать преодолению кризиса. Он уточнил, что обратил внимание представителей Нью-Дели и Бразилиа на то, что права русскоязычного населения — ключевая проблема при урегулировании ситуации."Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах — это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей (на Украине. — Прим. ред.), которые были растоптаны законодательно. И о которых пока конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает", — подчеркнул Лавров.Глава МИД также назвал условия Владимира Зеленского для завершения конфликта ультиматумом. По словам министра, Запад, поддерживающий эти требования, показывает, что не готов к честным договоренностям об урегулировании ситуации. Лавров напомнил, что союзники Украины надеются на стратегическое поражение России на поле боя.Кроме того, добавил он, Москва будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор. При этом о месте переговоров будет легко договориться, после того как в Москве увидят у противоположной стороны серьезную готовность защищать права человека, которые, по словам министра, не интересуют Запад в случае Украины."Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать", — указал глава МИД.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и отмену санкций против России.В четверг Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ возможность переговоров с Украиной, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, но оно должно опираться на документы, согласованные и фактически парафированные в Стамбуле, а не на какие-то эфемерные требования.
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Лавров об урегулировании конфликта на Украине
Лавров об урегулировании конфликта на Украине
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в мире, украина, сергей лавров, россия, индия
В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Индия
Лавров назвал ключевую проблему урегулирования конфликта на Украине

Лавров: инициативы урегулирования на Украине не касаются прав русскоязычных

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ЭР-РИЯД, 9 сен — РИА Новости. Ни одна инициатива по урегулированию конфликта на Украине не касается прав русскоязычных жителей страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам седьмого министерского заседания Стратегического диалога Россия — ССАГПЗ.
«

"Я привлекаю внимание, что ни одна инициатива, в том числе которая выдвигается нашими добрыми коллегами, партнерами из лучших побуждений, ни одна из этих инициатив не касается проблем с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые Зеленский считает своими", — сказал он.

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Лавров отметил, что сегодня обсудил эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, которые проявляют "определенный и понятный нам заинтересованный подход", чтобы посодействовать преодолению кризиса. Он уточнил, что обратил внимание представителей Нью-Дели и Бразилиа на то, что права русскоязычного населения — ключевая проблема при урегулировании ситуации.
«
"Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах — это несерьезно. Потому что, еще раз говорю, проблема не в территориях, проблема в правах людей (на Украине. — Прим. ред.), которые были растоптаны законодательно. И о которых пока конкретно ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает", — подчеркнул Лавров.
Глава МИД также назвал условия Владимира Зеленского для завершения конфликта ультиматумом. По словам министра, Запад, поддерживающий эти требования, показывает, что не готов к честным договоренностям об урегулировании ситуации. Лавров напомнил, что союзники Украины надеются на стратегическое поражение России на поле боя.
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Кроме того, добавил он, Москва будет готова говорить о возможном месте проведения встречи по урегулированию конфликта тогда, когда поймет, о чем там пойдет разговор. При этом о месте переговоров будет легко договориться, после того как в Москве увидят у противоположной стороны серьезную готовность защищать права человека, которые, по словам министра, не интересуют Запад в случае Украины.
«
"Речь идет не о том, где собраться и в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать", — указал глава МИД.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и отмену санкций против России.
В четверг Путин, комментируя на пленарной сессии ВЭФ возможность переговоров с Украиной, заявил, что Москва никогда не отказывалась от мирного урегулирования конфликта, но оно должно опираться на документы, согласованные и фактически парафированные в Стамбуле, а не на какие-то эфемерные требования.
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